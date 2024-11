Aniquilante mensaje de Flor Vigna a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro: "Que no se..."

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, la cantante dio su opinión sobre el cruce de declaraciones entre Rojas y Siciliani por Castro.

"Ya no pertenezco más a ese capítulo, muchas cosas para estar en mi vida y trabajando, estoy en otra", se sinceró Flor Vigna.

Y sobre el indisimulable enojo de Rojas con Siciliani, opinó: "Es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte que te son infiel y mandan mensajes es feo".

En cuanto a sus experiencias personales, Flor reconoció: "Yo la pasé muy mal con la infidelidad en mi vida pero después te enseña un montón y salís adelante".

En el final, Flor le dejó un categórico consejo a Griselda Siciliani: "Tendría que dejar de meterse en parejas, si no le gusta que no lo haga. Simplemente que no se meta en las parejas de otros".

La letal frase de Sabrina Rojas en pleno conflicto con Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Se merece..."

Después de las repercusiones por sus dichos contra Griselda Siciliani, Sabrina Rojas volvió a referirse al tema este martes en Pasó en América, América Tv, ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

En el programa anterior, la modelo había recordado que Griselda le mandaba mensajes a Luciano cuando ella estaba casada y embarazada del actor y había deslizado picante: "Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés".

"¿Hermosa mañana, verdad?", comenzó diciendo Rojas entre risas ni bien comenzó la edición de este martes. "Chicos, yo siempre le pongo humor, si vamos a hablar en serio todo es una tragedia, así que pongámosle humor", siguió la conductora.

"Pará, la que está picante es Wanda Nara", expresó Sabrina, antes de hablar de su romance con L-Gante, y Tartu le comentó: "Wanda te quiere robar un poquito el protagonismo". "No, yo casi me muero, porque se lo terminé robando a Wanda. Nunca me lo imaginé", dijo la rubia en referencia a su conflicto con su ex y Siciliani.

Luego, los presentadores hablaron con el jurado del Cantando 2024, Marcelo Polino, quien le preguntó a Rojas: "Te voy a mandar la paleta de los ceros, quisiera saber a quién se la pondrías".

"A Castro" ,respondió sin vueltas. "¿Y a Siciliani?", le consultó el periodista. "Y a Siciliani... ni puntaje se merece",disparó filosísima. Inmediatamente, para no seguir tensionando el conflicto aclaró que era un chiste.