La fulminante frase de Sabrina Rojas al recordar la relación de Luciano Castro y Flor Vigna

“¿Qué pensás de Flor Vigna?”, preguntó Ángel. Para su sorpresa, Sabrina decidió dar su respuesta con un juego de palabras en referencia a una canción de la ex Combate.

“Florcita, puedo solita. Es una frase que repito mucho últimamente. El otro día estaba con un montón de bolsas y estaba el gordo, y me dice ‘estoy acá. Te ayudo’. Y yo le digo ‘puedo solita’”, deslizó.

Acto seguido, remarcó: “A Flor la queremos, pero no la entendemos. A mí me cae bien, le tengo cariño. A veces me dan ganas de abrazarla, aconsejarla, y hay veces que digo, no podés”.

En ese sentido, también hizo un análisis de la imagen de Luciano en los años que estuvo con Vigna y confesó: "Públicamente, la peor versión del gordo fue cuando estuvo con Flor. Igual, se expuso solo”.

“Cuando viste la imagen de Luciano en la bañera con las bananas y las muñequitas, ¿qué dijiste?”, insistió Ángel. “Casi me muero... Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera. Lo cuidaba mucho. Él tenía una imagen y no lo quería arrastrar a la mía. Ahora volvió a la normalidad", cerró ella.

Embed

Sabrina Rojas reveló con qué famoso galán tuvo un romance antes de Luciano Castro

Sabrina Rojas contó por primera vez con qué famoso galán tuvo un romance secreto antes de iniciar su historia de amor con Luciano Castro.

La actriz y conductora reconoció que nunca dijo en público de esta relación que tuvo con el actor, quien trabajó después con quien fue su novio durante mucho tiempo.

Fue en su visita al ciclo de Ángel de Brito por Bondi Live, donde el conductor le preguntó por Mariano Martínez y ahí Sabrina admitió: “Voy a confesar algo… picoteé ahí”. Y agregó: “No lo dije nunca en la vida, pero ya pasó tanto y estamos tan adultos”.

Embed

Ahí el conductor le preguntó si en ese entonces no se había filtrado una foto de ella junto a Mariano y ella explicó: “No, la de la foto fue Liz Solari”.

Y sobre esa época contó entre risas: “Éramos re jóvenes que ni me acuerdo, mirá lo que te digo. Después hicimos teatro juntos, Valientes, con Luciano (Castro), Mariano (Martínez) y Gonza (Heredia)... Mi novio de ese momento como sabía de esa historia con Marian tenía... Pero yo fui a Castro”.

Cabe recordar que Sabrina Rojas se encuentra soltera hace un tiempo tras terminar su noviazgo con el Tucu López a fines de 2023.