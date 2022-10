Antonela Roccuzzo lo volvió a hacer: conquistó todas las miradas en un importante evento

La mujer de Lio Messi sumó unas botas largas negras muy exclusivas, una mini cartera colorada y una campera de jean azul, con lo que logró que todo su outfit se viera más relajado de la firma de Louis Vuitton.

Como Messi dentro de la cancha, Antonella los deslumbra con su belleza por las calles parisinas, poco maquillaje, ropa tranquila, lejos de recargar elige accesorios simples: apenas lleva un reloj y el pelo suelto.

rocuzzo.jpg

Antonela Roccuzzo dejó a todos con la boca abierta en el París Fashion Week

Antonela Roccuzzo tiene un perfil bajo pero cuando aparece en escena capta todas las miradas. Esto fue lo que le pasó tras asistir a uno de los desfiles de París Fashion Week.

Viviendo en esa ciudad, la mujer de la Pulga fue invitada por Dior a ese evento top. Antonella sorprendió por su simpleza e infinita elegancia.

Esta vez, la morocha decidió no compartir su look en sus redes, aunque sí lo replicaron muchas cuentas especializadas en moda que no dudaron en llenarla de halagos.

Roccuzzo eligió usar un traje de dos piezas, estilo sastrero en las tonalidades grises con vivos color negro. Además, eligió una botas por encima del pantalón, el pelo suelto, un maquillaje sencillo y una mini cartera de mano.