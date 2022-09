Antonela Roccuzzo dejó a todos con la boca abierta en el París Fashion Week

Esta vez, la morocha decidió no compartir su look en sus redes, aunque sí lo replicaron muchas cuentas especializadas en moda que no dudaron en llenarla de halagos.

Roccuzzo eligió usar un traje de dos piezas, estilo sastrero en las tonalidades grises con vivos color negro. Además, eligió una botas por encima del pantalón, el pelo suelto, un maquillaje sencillo y una mini cartera de mano.

A Mateo Messi le tocó la figurita de Lionel, su papá, y explotó de alegría

Hace diez días, Mateo Messi celebró su séptimo cumpleaños junto a Lionel, su papá, y Antonela Roccuzzo, su mamá. Hoy el niño vuelve a ser noticia por una imagen tierna y alegre que compartió Antonela en las redes sociales.

En la historia que subió a Instagram la esposa de Messi, se puede ver al pequeño Mateo con la figurita de Lionel Messi, su papá, y una cara exultante y de alegría luego de abrir uno de los paquetes para completar el álbum del Mundial Qatar 2022.

mateo messi figu.jpg El faltante de figuritas para el álbum del Mundial Qatar 2022

Por el faltante de figuritas del Mundial en los kioscos, la empresa Panini se comprometió a fabricar más paquetes y álbumes para aumentar la oferta ante la altísima demanda del producto a sólo dos meses de Qatar 2022, que generó canales "blue" y revendedores a sobreprecios por diferentes canales de venta.

Así lo aseguró a A24.com Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), que estuvo en la reunión con la compañía y la Secretaría de Comercio Interior que dirige Matías Tombolini, instancia en la que el Gobierno buscó abrir una mesa de diálogo entre las partes.

El kiosquero calificó la reunión como "positiva" y aseguró que "el problema es que Panini fabrica, llega al proveedor, pero el proveedor no llega al kiosco, sino a otro distribuidor que llega a vender las figuritas entre $500 y $600".