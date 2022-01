Antonio Gasalla en su regreso a la tv le puso lo puntos a Moria Casán

Gasalla y Moria en el living.jpg Antonio Gasalla y Moria Casán en Moria es Moria, el late night show que la One conduce en la pantalla de El Nueve todas las noches.

De esta manera, mientras el actor explicaba algunos de los ejercicios que hacía en la escuela de teatro Moria quiso que lo replicara allí. Pero el humorista siguió con su relato, y como la One le repreguntaba intentando instarlo a que mostrase allí de lo que hablaba, Antonio Gasalla se malhumoró y le soltó "Ay, nena, cambiemos de tema porque parece que no querés entender. ¡Es estudiar teatro, no es hacer una obra de teatro!". Pero como a Moria Casán nada la afecta, le retrucó "Entiendo todo, pero no puedo creer que te hagan hacer cosas así. Como yo nunca estudié nada...".

"Bueno, porque no fuiste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que duró como años. De ahí salieron Alfredo Alcón, María Rosa Gallo..." subió la apuesta el actor marcándole el terreno a la Casán. En tanto, la conductora intentó minimizar la cuestión queriendo saber si aquel estudio actoral le sirvió realmente. De esta manera, Gasalla estalló del todo y le puso los puntos: "Cambiemos de tema, querida... no me querés entender".

Antonio Gasalla reapareció en TV: "Dejé un poco de trabajar"

Antonio Gasalla terminó intempestivamente la temporada de verano en Mar del Plata en el 2020 y, pandemia mediante, se alejó de las tablas y las luces del espectáculo. El humorista prefirió recluirse en su casa y no dar más entrevistas por un largo tiempo. Sin embargo, esta semana, el cómico asistió a una función de Brujas y, a la salida del teatro, dialogó con Alejandro Guatti para Intrusos (América TV).

“Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida”, así definió Gasalla su presente luego de dos años sin subirse a un escenario.

El humorista relató que se sorprendió cómo cambió la calle Corrientes después de la pandemia. "Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que, en mismo teatro, hay varios espectáculos", señaló. Y al ser consultado sobre la posibilidad de regresar a las tablas, Gasalla indicó que, por el momento, no está en sus planes. "No tengo algo adentro mío que me diga ‘¡Trabajá, trabajá, trabajá!", sostuvo.

"¿Estás bien así? ¿Hay algo para el futuro?", retrucó el cronista. "Te agradezco la palabra futuro. El futuro lo espero porque estúpido no soy, ni tampoco soy una mal persona conmigo mismo, quiero seguir viviendo, pero yo ya elegí qué hago en mis días", sentenció.