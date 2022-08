Antonio Laje: "La Argentina de nacional y popular no tiene nada, tenés todo reventado"

Embed

Y argumentó: "Si uno debiera definir un gobierno nacional y popular tendría que ser un gobierno bueno para la gente, nacional en término de desarrollo de la industria... Y la verdad que la Argentina de nacional y popular no tiene nada, es populista. Es falso nacional y populista".

"Con el 40 por ciento más de pobreza, el 90 por ciento de inflación, no hay gobierno nacional y popular que valga porque tenés todo reventando", explicó el periodista Antonio Laje.

Y cerró: "Tenés reventada a la sociedad y a la industria y terminas favoreciendo a un sistema de especulación gigantesca como te mostramos recién con precios injustificados. Entonces, cuando hablan de nacional y popular no sé qué es".

Antonio Laje sobre el juicio a Cristina Kichner: "¡Dejen que la Justicia trabaje y dedíquense a gobernar!"

Antonio Laje fue muy duro en su editorial en Buenos Días América, América Tv, tras conocerse la reacción de Cristina Fernández de Kirchner en medio del juicio por la Causa Vialidad donde la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación para que ocupe cargos públicos.

El periodista hizo foco en la reacción en Twitter de Cristina Fernández quien pidió ayer por la mañana tener la posibilidad de volver a la fase de indagatoria para ampliar su testimonio y fue negada por el tribunal.

"Está en fase de alegatos el juicio, así que todo lo que quiere decir Cristina lo van a decir sus abogados. Esto es una jugada política, Cristina Fernández es política y todo lo hace desde la política, y esto es una jugada. No hay ninguna prohibición. El sistema judicial de la Argentina no permite volver a abrir la indagatoria porque ella quiera", dijo Antonio Laje en su programa de América Tv.

Y agregó: "Supongamos que le hubieran permitido que amplíe su indagatoria, interrumpen la fase de alegatos, ¿qué van a decir después los fiscales? Que ellos también quieren tener un alegato sobre la indagatoria de Cristina Fernández. Y esto no se termina más".

Laje hizo foco en la movida de marketing político que se encuentra realizando Cristina Fernández: "Lo que está haciendo es una enorme movida desde lo político cuando habla de proscripción, prohibición, cosa que no existe, dejemos que la Justicia avance, que siga sus fases. Traten de gobernar. En medio de todo esto Cristina Fernández es responsable del desastre que tiene la Argentina hoy. Es responsable junto con el Presidente que eligió ella como compañero de fórmula. Estamos al borde de una hiperinflación".

Y finalizó: "Es un problemón para Cristina Fernández porque es cierta la posibilidad de condena. Como también es cierto que pueden decir que ella no estaba enterada de lo que pasaba. Dejemos que la Justicia funcione y dedíquense a gobernar y sacarnos de este desastre donde nos metieron. Lo demás es una campaña de marketing político. No está prohibida, puede hablar lo que quiera pero no en esta fase del juicio".