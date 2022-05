Antonio Laje sobre la feroz interna en el Gobierno: "Están matando a la Argentina"

"Si son un gobierno desgobernado. Una Cristina Fernández con La Cámpora, que tiene las mayores cajas del Estado, atacando de frente al presidente, directamente tratando de limarlo lo más posible. El daño que le están haciendo a la Argentina aquellos que están saliendo a atacar de esta manera, Larroque, Cristina, es enorme", siguió Antonio Laje.

Y remarcó: "Estamos todos viviendo en un país donde un sector del Gobierno está tratando de aislar al presidente, un presidente que no reacciona, que hace dos años está y parece que nadie le avisó que tiene que gobernar, y que por lo menos tiene que defender a los hombres que considera de su gestión".

"Que nos cuenten el país que quiere Máximo Kirchner, Larroque, ¿por qué no nos cuentan? ¿Quieren llegar y romper el acuerdo con el fondo? ¿Aislar a la Argentina más del mundo? Es un gobierno desgobernado, matándose entre ellos, pero el principal problema es que no hay un plan económico y ni si quiera una idea de qué quieren hacer. Lo único que quieren hacer es más impuestos, para seguir teniendo más gastos para seguir bancando más vagos y más costos políticos", fundamentó el conductor.

"Dejen gobernar, ayuden a llegar al 2023 y que la gente elija. Lo que está haciendo Cristina, Larroque, Máximo Kirchner es destruyendo a la Argentina es llevarla a una situación que va a ser inmanejable. ¿O ustedes que se creen que la inflación es obra y gracia del espíritu santo? Los que están gestionando están generando un sistema inflacionario porque es un desastre lo que están haciendo", apuntó Laje.

Y remarcó: "Insisto, lo que le están haciendo al presidente es casi empujarlo a que se vaya o a quedar aislado para manejarle el poder desde el kirchnerismo. Si no le gusta como gobierna, váyanse de los cargos, renuncien a las cajas y formen una oposición y se acabo, pero no sigan dañando a la argentina como editan haciendo. Ustedes están matando a la Argentina. nadie va a venir a invertir escuchando semejante cantidad de agravios y pelear internas dentro del gobierno".

"Es insostenible el nivel de internas, no hay forma de salir así, dejen de dañar a la Argentina, quién va a venir a invertir cuando se están matando de esta manera? Si no sabemos qué va a pasar mañana. Si no se invierte y produce no hay futuro en la Argentina. El único futuro es lo que tenemos hoy: pobreza, planes sociales, mucha vagancia y falta de educación. Lo que están haciendo con la interna realmente es terrible", finalizó el periodista.