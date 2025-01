Apareció el audio más repudiable de Wanda Nara contra la China Suárez y la dura respuesta de Mauro Icardi

En el programa Desayuno Americano, América Tv, se mostró un explosivo y reciente audio de una picante conversación telefónica entre Wanda y Mauro, donde la mediática apunta fuerte contra la China Suárez.

"Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación", le decía Icardi a Wanda. A lo que ella le respondió: "Que las tengas con la angustia si vas a venir, decirles si vas a venir o no, estaría bueno, no jugar al misterio".

"Estaría bueno que no la llames hablándole de la hija de la prostituta que tu amante, no da. No son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, te tenés que ubicar", arremetió Nara contra su ex.

Y el futbolista retrucó recordando el vínculo de ella con el cantante de cumbia 420: "La misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, ¿viste como cambia todo?".

"Te fuiste a Brasil con tu noviecito y dejaste a tus hijas tiradas", desafió él. "Me fui dos días, ni en pedo me banco nenes ajenos en mi casa, no soy tan bolu..", le aclaró ella en una charla muy tensa.

wanda nara mauro icardi 2.jpg

Así fue la deliciosa cena que La China Suárez le preparó a Mauro Icardi en Nordelta: las fotos

La China Suárez, feliz a pesar de los escándalos que la rodean, mostró en su cuenta de Instagram qué le preparó a Mauri Icardi para la cena de este martes.

La ex Casi Ángeles compartió varias fotos sobre la cena que le preparó al delantero del Galatasaray. En las historias, dio a conocer quele había cocinado al menos tres pizzas a Icardi.

De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes, todas tenían salsa de tomate, mozzarella y estaban acompañadas por cebollas, albahaca y otras verduras.

Después de sacarlas del horno, el futbolista fotografió a su novia visiblemente feliz por la cena que había hecho.

cena china suárez

Cena China Suárez