Apareció otra foto de Jorge Rial con Josefina Pouso en Madrid

Embed

Pía Shaw indicó que Rial tenía previsto asistir al partido de la Selección argentina ante Italia, pero cambió sus planes sobre la marcha. "Iba a ir al partido, pero finalmente consiguió entradas para ir al recital y se trasladó hasta Madrid", comentó la panelista.

Según indicó Ángel, el conductor y la periodista tuvieron otros encuentros en Buenos Aires, antes de cenar en Madrid. "Parece que, hace poco, estuvieron juntos en un evento. Es la tercera vez que coinciden en un lugar público", sentenció.

Lo cierto es que este domingo, desde su cuenta de Twitter, Ángel de Brito dio un nuevo adelanto fotográfico de lo que se verá el lunes en su programa con otra imagen de Pouso y Rial juntos caminando por las calles de Madrid. "Hola Madrid, que tal? #LAM", expresó el conductor con el adelanto de la postal.

rial pouso 1.jpg

Josefina Pouso rompió el silencio y confirmó qué pasa con Jorge Rial

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, y la periodista Josefina Pouso emprendieron un viaje al Viejo Continente por separado y coincidieron en Madrid. Tras las imágenes, Josefina rompió el silencio y explicó qué pasa entre ellos.

La morocha le mandó un mensaje a Cora de Barbieri. “Nada, con Jorge estábamos ayer comiendo con otra persona más, que tenemos en común. Venimos como entablando una amistad, conociéndonos, nada de otro mundo”, dijo en el audio que pusieron al aire en Es por ahí, América TV.

“Nos hemos visto en Buenos Aires, casualmente yo venía para Madrid. Nos encontramos acá. No hay más que eso. No es el amor de mi vida, a mi no me gustan las etiquetas, a mi déjenme libre. Nada de historia de amor, cero”, explicó la periodista.