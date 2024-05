Apareció un chat en el que denuncian a Maxi Trusso por una estafa: "La deuda es millonaria"

Además, en Socios del espectáculo leyeron un mensaje que circula en el chat general dicho country: "Hola, mi nombre es Ricardo... Quería informarse que tengo un inquilino que no paga desde hace seis meses. Les informo para que estén atentos, en el caso que quiera alquilar la casa de alguno de ustedes. Yo lo estaré sacando con la fuerza pública y seguramente quiera estar a otro".

Por último, Rodrigo mencionó que se trata de una propiedad lujosa, con lo cual la cifra de la deuda sería altísima. "En una ostentosa casa con salida a una laguna, que había alquilado Diego Maradona”, concluyó.

La frase lapidaria de Maxi Trusso contra Lali Espósito: "Es una..."

Maxi Trusso lanzó fuertes declaraciones contra Lali Espósito. "Es el máximo exponente de la grasada", afirmó, tajante, en una entrevista con Intrusos (América TV).

El cantante y DJ aseguró que están más cerca del mundo de las redes que el de la música. "Lali, Tini, son divinas, influencers, pero no son rockers. Son un fenómeno raro.... perdón que lo diga así", remarcó.

"No son culpables ellas. Ellas son muy divinas. Son muy lindas, pero no hacen rock. El rock and roll es chocar con la desgracia. Y estas no chocaron con la desgracia", agregó.

Trusso le hizo una propuesta a la intérprete de 2 son 3. "Se esfuerza por cantar bien... pero vení con nosotros Lali. Tomemos unos whiskies y hacemos rock and roll en serio", fue la invitación que del DJ a la estrella del pop.

"Es el máximo exponente de la juventud", le dijo el notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez. "Es el máximo exponente de la grasada", remató el artista.