Apareció un nuevo y polémico video de Maluma y Blessd en la final de la Copa América: "Cancelado"

En tanto, al ver que estaba siendo enfocado en la pantalla del estadio, desistió de su claro intento de robo, pero ya esta demasiado tarde. Sucede que además de haber quedado expuesto dentro del estadio, la realidad que esas imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Según puede apreciarse, el hincha argentino estaba debajo del palco de los artistas colombianos. Precisamente cuando el fan de La Scaloneta agitaba la camiseta con el número 10 -de Lionel Messi-, el amigo de Maluma intentó arrebatársela, empujándolo incluso y haciéndolo chocar contra la pared.

El repudio a Maluma tras la viralización del video de Blessd tratando de robarle a un hincha argentino

Como era de esperar, ante semejante actitud de nula camaradería por parte del colombiano Blessd, amigo y colega de Maluma, tras viralizarse dichas imágenes, el video fue rechazado de inmediato por parte de los internautas, salvo por un puñado de hinchas colombianos que celebraron la baja actitud del reguetonero.

"¿Con qué clase se personas se la pasa Maluma? Uno de sus amigos le intenta rapar la camiseta de Argentina a un hincha. Qué vergüenza", "Lo diré siempre los colombianos tiran la piedra y luego esconden la mano, boquean siempre antes y después a llorar" o "No importa el dinero que tengan, son malandros todos", fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse tras la viralización del video.

Pero eso no fue todo, porque Maluma se llevó el completo rechazo por parte de los argentinos al verlo inmutable frente a la poco digna situación cometida por su colega.

"Cancelado Maluma en la argentina ya ni vengas", "Cancelando a Maluma de por vida. Horrible actitud, después viene a la Argentina a llenarse los bolsillos y a decir que nos ama!! Esto no hay que olvidar" o "Maluma no sos más bienvenido en Argentina nunca más", son sólo apenas un ejemplo de los miles de mensajes al intérprete de 'Felices los 4', haciéndole saber que no la tendrá nada fácil cuando pretenda regresar a Argentina con alguna presentación musical.