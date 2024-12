Apareció un video de Marcos Ginocchio y Sofía Martínez acaramelados en una fiesta: ¿hay amor?

Al parecer, el ex GH y la periodista se cuidaban de no quedar expuestos dándose besos ante la gente. "No se dieron un beso, pero los vieron de la mano... ¡y estaban acaramelados!", precisó el panelista de LAM.

"En un momento, a las 3 de la mañana, Marcos se retira y la deja a Sofi con sus amigas, que estaban celebrando porque ganaron un torneo de fútbol", agregó Pepe Ochoa.

El integrante de LAM recordó que no es la primera vez que los captan juntos en la noche porteña. "En LAM contábamos que chaparon, nos desmintieron y ahora los volvimos a enganchar", advirtió.

La China Suárez compartió un romántico video con Marcos Ginocchio y explotaron las redes

La China Suárez está en el ojo de la tormenta por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi pero sumó una nueva polémica al compartir un inesperado video con Marcos Ginocchio.

Lo cierto es que en el pasado el campeón de Gran Hermano 2022 y la actriz fueron vinculados amorosamente, y si bien ambos lo negaron, este video reavivó los rumores.

En el video, ambos se mostraban para una publicidad de una reconocida marca de gaseosa y se los veía muy divertidos cocinando las clásicas galletitas navideñas de jengibre.

Entre los internautas, se generaron opiniones encontradas ya que aparecieron quienes la cuestionaron por su polémico presente con Mauro Icardi y quienes opinaron de su relación con el ex hermanito.

"La China confunde. Jamás sabrán la verdad", "Soltá al primo", "Otra víctima", "Justo a la rompe-hogares contratan para la marca familiar" "¿Ahora Marcos?", "La China haciendo una publicidad familiar después de destruir tres familias", fueron los comentarios.