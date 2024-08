Apareció un video de Tamara Pettinato que la condena en medio del escándalo

Embed

En las últimas horas, en las redes sociales, se hizo viral otro video que también tiene a Tamara Pettinato como protagonista. Es un material de archivo cuando la panelista era parte del equipo de Intrusos.

En el fragmento, la hija de Roberto Pettinato cuestionaba a la ex Gran Hermano Rocío Gancedo, que aspiraba a lanzarse como candidata.

"¿Con cuál de todos te acostas, Rocío?", le dice Tamara a la rubia en este recorte del ciclo de espectáculos. " Me parece que le estás faltando el respeto a mis compañeros. Y, en todo caso, con quién me cuesto o quién no, no es un tema tuyo. Salvo que tengas un interés en mí", le responde la ex GH. "No, no sos mi estilo", le contesta la panelista.

El verdadero trasfondo del encuentro de Tamara Pettinato con Alberto Fernández: "Era para salvar a..."

En los últimos días, Tamara Pettinato se convirtió en la gran protagonista de la escena mediática. Su video en el despacho presidencial de la Casa Rosada junto Alberto Fernández generó un revuelo enorme.

En Socios del espectáculo (El Trece) compartieron al aire un testimonio clave que habla sobre el verdadero trasfondo del encuentro de la panelista de Bendita y el entonces presidente.

Hernán, el hermano del psiquiatra Melchor Rodrigo, aseguró que Tamara Pettinato mantuvo reuniones con Alberto Fernández para intentar frenar la causa por el incendio en su departamento, en el que murió dicho profesional de la salud mental.

"Ahora entiendo por qué se demoró tanto la causa de mi hermano. Cualquier persona hubiera estado presa desde el primer momento si no hubiera tenido un apellido o una banca", lanzó en la nota de Matías Vázquez para Socios del espectáculo.

"Pasaron dos años y medio de esto y todavía no prestó ni siquiera una declaración", remarcó Hernán en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"¿Crees que Tamara se juntaba con Alberto Fernández para negociar la liberación de su hermano?", quiso saber el notero. "Sí, creo que eso perfectamente pudo haber sucedido. De hecho, un periodista de primera línea me lo dijo en castellano: que Tamara había ido a verlo a Alberto para pedirle por Felipe. Era para salvar a su hermano", sentenció el hermano del médico.