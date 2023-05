El cambio de actitud de los participantes de MasterChef ante la presencia de Dolli Irigoyen

Embed

"Veo que tienen chispas de genialidad y que de repente se duermen un poco. Quiero que sea un día genial y que realmente nos sorprendan a los tres. Que trabajen estando alerta y concentrados", les dijo Dolli a los concursantes ante el nuevo desafío.

La prueba, esta vez, consistió en que los participantes armen parejas y, una vez hechas, tuvieron que negociar los ingredientes. Silvana Díaz estuvo con Delfina Gayoso, Rodolfo Vera Calderón con Aquiles González Sviatschi y María Sol Ferrero con Estefanía Herlein.

Germán Martitegui no participará de las próximas emisiones de MasterChef debido a su compromiso con las grabaciones del ciclo Proyecto Tierras.

MasterChef jurados.jpg

Agustín Sampietro quedó eliminado de MasterChef: "Fue como estar en un gran parque de diversiones"

Este domingo se llevó a cabo la quinta gala de eliminación en MasterChef (Telefe), y dejó a otro participante fuera de la competencia. El ginecólogo Agustín Sampietro tuvo que abandonar el reality al no poder superar el desafío de realizar un plato con ingredientes "desconocidos".

Agustín preparó unas mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus que fueron muy criticadas por el jurado (Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis).

Martitegui le indicó al participante que nunca tuvo un punto medio en el reality: “El armado de tu plato es muy intelectual y falta la técnica para lograrlo. Cuando puedas unir las cosas, tus platos van a ser maravillosos porque siempre es un desastre o una maravilla, nunca un plato que esté en la mitad. Son cosas que se aprenden con los años. Vos siempre apostás por mucho, y el que apuesta por mucho, puede perder mucho”.

Embed

Por su parte, Donato le afirmó: “Sos un adelantado y cada ingrediente siempre lo trabajaste a full. Creo que es el mejor ejemplo para todos. Nunca te quedaste en lo formal y siempre arriesgaste. Te vas por la puerta grande”.

“Siempre vas por más, y a veces sale mal o a veces sale bien. Valoro mucho que con una profesión exigente como la que tenés vos hayas venido a cocinar. Sos un tipazo, gracias por pasar por estas cocinas”, valoró Betular del ginecólogo. Wanda, en tanto, agregó: “Ya que seas médico nos indica que sos un ser especial. Siempre fuiste muy positivo, nos enseñaste que hay que seguir adelante y te vamos a extrañar un montón. Gracias por la profesión que elegiste y por todo lo que nos enseñaste”.

Agustín les agradeció sus palabras y aseguró: “El ganar era una anécdota, el estar era el todo. Por eso el riesgo y buscar ideas raras. Tal vez muchas de las cosas que quise hacer acá pueden funcionar bien con práctica. Me voy muy feliz”.

“No me quería ir, pero me estaba quedando atrás y es justo que me vaya. Ahora me toca volver a cocinar para mi familia, que a veces son más exigentes que estos tres”, reveló. "Mi experiencia en MasterChef fue como estar en un gran parque de diversiones, hasta que en un momento se cierra. Y hoy se cerró, pero que disfruté cada uno de los juegos, los disfruté como nunca", concluyó el último eliminado del reality de cocina.