La indignación de Damián Betular ante el comentario de uno de los participantes de MasterChef

“Me tenía confianza porque me gusta hacer este tipo de sándwiches. No sé qué decirte, si me lo esperaba o si estaba confiado”, reflexionó Juan Francisco.

La conductora Wanda Nara le preguntó sobre cómo encaró la prueba y si había tenido la oportunidad de viajar a Francia. “Conozco París pero no comí croque madame, comí los alfajorcitos que ahora no me sale el nombre… macarons”, contó el aspirante a cocinero. En ese instante, la cara de Betular se transformó. Sintió indignación, ya que los macarons son la especialidad del reconocido pastelero.

“Ya te va a tocar hacerlos, no te preocupes”, le aseguró Damián a Juan Francisco.

El cambio de actitud de los participantes de MasterChef ante la presencia de Dolli Irigoyen

Este lunes, Dolli Irigoyen regresó al jurado de MasterChef (Telefe) para reemplazar a Germán Martitegui por algunas semanas. Sin embargo, el cambio de chef generó timidez en algunos de los participantes del reality. Los aspirantes a cocineros tenían que ingresar bailando a las estaciones, pero al ver que Dolli estaba allí, frenaron y se pusieron un poco serios. "Qué mal que me hacen quedar", dijo la conductora Wanda Nara.

Silvana Díaz, contenta por la presencia de la mítica chef, afirmó que es un honor tenerla enfrente suyo. Por su parte, el periodista especializado en realeza, Rodolfo Vera Calderón, trató a la jurado de "su majestad imperial" y le confesó que compró todos sus libros.

"Veo que tienen chispas de genialidad y que de repente se duermen un poco. Quiero que sea un día genial y que realmente nos sorprendan a los tres. Que trabajen estando alerta y concentrados", les dijo Dolli a los concursantes ante el nuevo desafío.

La prueba, esta vez, consistió en que los participantes armen parejas y, una vez hechas, tuvieron que negociar los ingredientes. Silvana Díaz estuvo con Delfina Gayoso, Rodolfo Vera Calderón con Aquiles González Sviatschi y María Sol Ferrero con Estefanía Herlein.

Germán Martitegui no participará de las próximas emisiones de MasterChef debido a su compromiso con las grabaciones del ciclo Proyecto Tierras.