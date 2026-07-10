La letal advertencia de la madre de Luana a su hija al entrar a la casa de Gran Hermano

“Valés oro, sabes, que nadie te haga creer lo contrario. Sos amada y lo estás haciendo bien. Mirá hasta dónde llegaste, tu sueño está acá y lo estás cumpliendo, vos ya ganaste. Seguí tu intuición, tus pensamientos, sos inteligente, sos muy valiosa, confiá en vos y no bajes los brazos, llegaste hasta acá, no te lo permito”, continuó ante las lágrimas de Luana.

Y le pidió además: "Dejá de fumar tanto”. Cuando el Big le avisó que se había terminado el tiempo de la visita, y tras saludar especialmente a Pincoya y Sol Abraham, la mamá de Luana dejó una tremenda advertencia que impactó de lleno en la casa: “Te amamos, no te olvides de eso... Y alejate de los garcas”, lanzó picante antes de retirarse por la puerta.

Franco Zunino habló del llanto de Luana Fernández por su salida de Gran Hermano y la destrozó

A través de un vivo en TikTok, Franco Zunino respondió varias preguntas de sus seguidores y habló de Luana Fernández, la participante con la que compartió un intenso romance dentro de Gran Hermano, antes de que Nenu López ingresara.

“Yo creo que Luana lloró en mi salida porque todo es un show. Yo siento que ella nunca sintió nada por mí, posta”, se sinceró el joven sobre la emoción de la morocha por su eliminación del reality.

Mientras seguía leyendo los comentarios en pantalla, Zunino se encontró con otro mensaje que lo invitaba a opinar sobre la actitud de Luana y lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Luana le tira onda a todos”, sentenció polémico.