Sabrina Rojas confesó su infidelidad a Luciano Castro: con quién engañó al actor

Luciano Castro se encuentra en el centro de la polémica tras los audios que se filtraron a una joven cuando se encontraba de viaje por trabajo en Madrid, España, a fin de 2025.
La actriz y conductora Sabrina Rojas habló del actual escándalo de Luciano Castro y los audios a una mujer estando en pareja con Griselda Siciliani y recordó el pasado con su ex.
En ese contexto, en charla con Ángel de Brito en el ciclo streaming Ángel responde de Bondi Live, Sabrina Rojas confesó que le fue infiel a su ex. “¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le consultó de manera directa el conductor. “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”, reconoció la actriz.
En ese sentido, Sabrina Rojas apuntó sobre los comentarios que se generan por el actual escándalo que involucra a su ex: “Después los demás que hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto hasta, no digo que estoy resignado, pero ya sé quiénes son los que me van a dar, por más que yo dé una nota brillante, y donde sepan que tengo razón. Yo sé que me van a dar igual”.
Ángel de Brito quiso saber sobre los rumores de infidelidad de Castro que circularon durante su matirmonio y allí comentó: "Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.
Y aseguró sobre los trascendidos de aquel entonces: “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”.
En otro momento de la charla, Sabrina Rojas comentó sobre Luciano Castro: "Él es un buen tipo", aunque remarcó su aparente incontenible conducta con las mujeres: "De verdad es: o quedate soltero o dejá de lastimar minas".
"Yo no creo que a Griselda (Siciliani) esto le haya pasado por encima. Me parece también ella tan empoderada y pañuelo verde diciendo: 'al gordo lo conozco así y así lo acepto'. No, así lo acepto no. No tiene por qué estar pasando este momento de vos estar poniendo la cara en el papelón", concluyó con firmeza.
Sabrina Rojas apuntó directo contra el periodista Gustavo Méndez por una acusación grave y dejó un mensaje filoso para la actriz María Fernanda Callejón.
La conductora de SQP (América Tv) primero reconoció parte del testimonio de Callejón y validó el relato: "Fernanda contó, muy atinadamente, que cuando yo estaba embarazada Griselda le mandaba mensajes a Luciano".
Sin embargo, aclaró que la buena sintonía terminó cuando ella la cuestionó públicamente a su programa anterior. "Le digo a Fernanda que ella dijo todo tal cual y mi tema no fue con ella, porque después salió a disparar contra el programa, algo para otro capítulo", lanzó picante.
Acto seguido, Sabrina Rojas volvió a cargar con dureza contra Gustavo Méndez, a quien acusó de haber desvirtuado la información original. "Tergiversó lo que, atinadamente, había contado Fernanda Callejón y dijo que yo viralicé aquel video de Luciano", remarcó molesta.
Y agregó: "Me banco que me digan cornuda, que no solté, que puedo conducir bien o mal, que soy linda o fea, pero que me acusen de algo que es un delito, no".
Rojas también corrigió datos que circularon durante la discusión y explicó que cuando el polémico material de Castro se filtró, su hijo Fausto ya había nacido y no se encontraba atravesando un embarazo, como se insinuó al aire en el ciclo de Moria Casán.
Además, se mostró decepcionada por la actitud del periodista: "Méndez me dijo que estoy nerviosa. Yo estoy más tranquila que nunca en la vida. Me alteró que dijera eso. Estaba esperando que me pidiera disculpas y no fue así", finalizó Sabrina Rojas.