Aseguran que Rodrigo de Paul le hizo un dramático ruego a Tini antes de la separación

“De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar”, sumó luego, destacando el deseo del futbolista de continuar con la relación.

“Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs (ex de De Paul, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista) firma para ir al Bailando. Ahí Tini entra en una crisis y dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”, cerró de manera contundente Ochoa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Se supo por qué Tini Stoessel apuró a Rodrigo de Paul para blanquear la separación

En medio de la confirmación del fin del noviazgo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por boca de ellos mismos, desde sus respectivas redes sociales, trascendieron los motivos que habría tenido la cantante para blanquear cuanto antes la ruptura del futbolista.

“Ellos tenían un tiempo para comunicarlo y como figuras tienen afinidad con algunos periodistas para darles las primicias”, deslizó Paula Varela desde Socios del espectáculo (El Trece) tras quedar en evidencia que su información dada el 19 de julio pasado era cierta, a pesar de que muchos aseguraban que no era así.

En tanto, explicó que “Ellos no esperaban que se filtre y que me adelante a dar esta confirmación, que ya era una confirmación puertas adentro”remarcando así su poco feliz primicia, y sentenció: “Se les escapó la tortuga. Me entero yo, lo cuento y ellos se sintieron en falta con cierta gente del medio a los que ellos les deben este tipo de notas o primicias”.

Asimismo, agregó que “Ellos lo desmintieron pero no lo pudieron sostener porque la separación ya era un hecho, Tini ya no quería saber nada”. “Nosotros ya sabíamos del comunicado, por eso también lo confirmamos”, concluyó entonces la panelista de El Trece.