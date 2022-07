Aseguran que Sebastián Yatra conquistó a una modelo argentina

yatra.jpg

Juariu fue la que reveló los gestos ocultos que mantuvieron el músico y la modelo en las redes. Primero comenzaron a seguirse y luego intercambio de likes y corazones.

"Algo que me llamó la atención. Yatra y Agus Agazzani se empezaron a seguir hace poco. Like que va, like que viene... Lo interesante aquí es que Agus Agazzani dejó de seguir a Tini. Cuando hasta hace poco le ponía Me gusta. Y hoy sube un video con la última canción de Tini", escribió Juariu en sus redes.

image.png

La otra modelo argentina, ex de Gastón Soffritti, con la que se lo vincula a Sebastián Yatra

El cantante internacional Sebastián Yatra vivió un mediático noviazgo con Tini Stoessel que terminó intempestivamente apenas comenzada la pandemia de coronavirus, cuando él dejó de quererla según contaron recientemente en LAM (Améria TV). Pero tal parece que las argentinas son su debilidad, ya que ahora dicen que el colombiano habría conquistado a Antonella Pauletto, la ex novia del actor Gastón Soffritti.

En las últimas horas relacionaron a Sebastián Yatra con Antonella Pauletto, modelo y ex novia de Gastón Soffritti.

Así, desde Socios del espectáculo (El Trece) Luli Fernández contó recientemente la, al menos, simpatía que hay entre ambos después de que ella haya sido modelo de un video de él. Si bien en ese momento Antonella estaba de novia con Soffritti, parece que ya no. Es por eso que mostraron el intenso intercambio de likes vía Instagram entre Pauletto y Sebastián Yatra que se siguen mutuamente.

Uno de los varios likes de Sebastián Yatra a Antonella Pauletto, ex novia de Gastón Soffritti.

"Se llama Anto Pauletto, es instagrammer e influencer, y fue protagonista del último video que hizo Sebastián Yatra", comenzó contando la modelo devenida en panelista. Y agregó "Ella estaba con Soffritti. Estuvo un montón de tiempo con Gastón, de novios, y de repente empezamos a advertir que no había más fotos juntos, desde diciembre".

Asimismo sumó que "Ella ahora está en Europa, más precisamente en Turquía, trabajando", y advirtió el intenso likeo que últimamente hay entre ellos remarcando que el colombiano cuando apunta los cañones a una mujer suele ser "muy likero". ¿Será?