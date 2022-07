Se filtró el desgarrador motivo por el que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel

Yatra Susana captura.jpg Diplomáticamente, Sebastián Yatra habló de su separación de Tini Stoessel en el especial que grabó con Susana Giménez.

Claro que la respuesta de Sebastián Yatra fue políticamente correcta al responder que “Muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre. Eso casi nunca pasa”. Y agregó “Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida”, mientras intentó una declaración elegante: “Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas, tan pequeños. Hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia”.

Embed

Así, cuando volvieron al piso el conductor de LAM disparó “A mí me dijeron que Yatrá la dejó a Tini", si bien aseguró no saber lo motivos exactos. Pero segundos antes de finalizar la emisión de Brito leyó un mensaje que llegó a su teléfono celular. “Último momento: me llegó el motivo de la separación de Tini y Yatra, nunca dicho hasta ahora. ¿Lo digo ahora o mañana? Yatrá le dijo a Tini, sin filtro, ‘te dejé de querer’ y así cortó la relación con ella. Honesto, pero sin filtro”, cerró el periodista de América.

Embed

La llamativa respuesta de Sebastián Yatra mientras Tini Stoessel oficializó su nuevo romance

A fines del mes de abril aparecieron las fotos que confirmaron el romance, hoy absolutamente consolidado, entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Ibiza, juntos y de la mano. De esta manera se confirmó un rumor que venía circulando desde finales del año pasado.

La cantante supo ser pareja también de Sebastián Yatra pero la relación se terminó de un minuto para otro en medio de la pandemia argumentando que él había quedado varado en Colombia y Tini en el país.

Sebastián Yatra Tini Stoessel.jpg Sebastián Yatra y Tini Stoessel rompieron su noviazgo en mayo de 2020.

Muchos se ilusionaron con que ellos volvieron a estar juntos, pero esta relación parece haber quedado atrás para ambos. Mientras Tini se entusiasma con su nuevo romance con el jugar del Atlético Madrid y la Selección Nacional, Yatra sueña con volver a encontrar una compañera especial y convertirse en padre.

“Me encantaría ser padre, eso va a ser muy lindo en todos los sentidos”, dijo Sebastián a la revista People. “Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”, agregó.