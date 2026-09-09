Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis, fue internado de urgencia y preocupa su salud

El fuerte conflicto entre Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier

La relación entre Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier terminó en medio de graves acusaciones cruzadas y denuncias.

En 2023, Blaquier habló públicamente sobre el vínculo y acusó a su expareja de haber ejercido violencia física y psicológica durante la relación. También sostuvo que sus hijos habían atravesado situaciones de violencia y aseguró que uno de ellos había recibido amenazas.

En aquel momento, la mujer contó además que llevaba años intentando resolver judicialmente diferentes conflictos familiares y afirmó que existía una orden de restricción contra Nannis.

Por su parte, Gonzalo Nannis negó públicamente las acusaciones y sostuvo que las versiones de Blaquier eran falsas. También se refirió al distanciamiento de sus hijos y reconoció que había existido una orden de restricción vinculada a su expareja.

Ahora, en medio de aquel distanciamiento familiar, la internación de Gonzalo Nannis genera preocupación mientras se aguardan novedades sobre su evolución.