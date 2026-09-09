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Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis, fue internado de urgencia y preocupa su salud

El hermano de Mariana Nannis permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Su exmujer, Cynthia Blaquier, se enteró de la noticia a través de LAM y reveló cómo es actualmente el vínculo familiar.

9 sept 2026, 08:00
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Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis, fue internado de urgencia y preocupa su salud

Este martes se conoció una preocupante noticia sobre la salud de Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis. Según reveló Ángel de Brito en LAM, el mediático fue internado de urgencia en el Hospital Municipal Diego Thompson, ubicado en la localidad bonaerense de San Martín.

Pepe Ochoa brindó más detalles y aseguró que Nannis habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). De acuerdo con la información difundida en el ciclo de América TV, su estado es delicado y permanece con pronóstico reservado.

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“Ingresó en las últimas horas”, explicó Ochoa, quien además contó que, al conocer la noticia, decidió comunicarse con Cynthia Blaquier, exmujer de Gonzalo y madre de sus hijos.

Según relató el panelista, Blaquier desconocía lo ocurrido y se enteró de la internación durante la comunicación con el programa. “Hablé con ella y se enteró por LAM de lo que le pasó a Gonzalo. Me contó que ni ella ni los hijos tienen vínculo y que se comunican por mail después de lograr este acuerdo”, detalló.

El fuerte conflicto entre Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier

La relación entre Gonzalo Nannis y Cynthia Blaquier terminó en medio de graves acusaciones cruzadas y denuncias.

En 2023, Blaquier habló públicamente sobre el vínculo y acusó a su expareja de haber ejercido violencia física y psicológica durante la relación. También sostuvo que sus hijos habían atravesado situaciones de violencia y aseguró que uno de ellos había recibido amenazas.

En aquel momento, la mujer contó además que llevaba años intentando resolver judicialmente diferentes conflictos familiares y afirmó que existía una orden de restricción contra Nannis.

Por su parte, Gonzalo Nannis negó públicamente las acusaciones y sostuvo que las versiones de Blaquier eran falsas. También se refirió al distanciamiento de sus hijos y reconoció que había existido una orden de restricción vinculada a su expareja.

Ahora, en medio de aquel distanciamiento familiar, la internación de Gonzalo Nannis genera preocupación mientras se aguardan novedades sobre su evolución.

     

 

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