Así cayó Coco, el ex chofer de Moria Casán, líder de una banda que vendía drogas

La venta fue denunciada por los vecinos que notaron desde hace un tiempo los manejos de la banda. Ellos guardaban la droga en el hueco del ascensor: subían el ascensor y lo trababan en los pisos superiores, mientras que sus cómplices abrían la puerta y bajaban al hueco para ocultar la droga.

Embed

Cuando se los llevaron, la gente salió a aplaudir a las veredas y los balcones ya que indicaron que la situación se había puesto complicada en el barrio por el accionar de la banda.

Coco ya estuvo detenido antes: estaba en libertad a la espera de la elevación a juicio por otra causa por la que había sido apresado en 2019. En ese momento, lo acusaron de comercializar drogras en un boliche de Corrientes.

Embed

El particular lugar donde se casarán Moria Casán y El Pato Galmarini

Moria Casán y Fernando El Pato Galmarini están en pareja desde hace unos meses y la relación pasa por un momento brillante, a tal punto que confirmaron su casamiento.

Tal es así que durante el verano se mostraron inseparables e incluso el el ex Secretario de Deportes de Carlos Menem estuvo como invitado al programa de su pareja Moria es Moria, El Nueve, donde fue entrevistado por ella misma.

Lo cierto es que el fin de semana la One y el ex funcionario confirmaron que se casarán y hasta revelaron el particular lugar donde darán el sí. Se trata de un estadio de fútbol: la cancha de Boca Juniors.

Entrevistados por Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, ambos confirmaron que no solo están comprometidos sino que ya están planeando su boda.

“Quiero que me digan ahora o nunca. ¿Se casan?”, fue la pregunta directa que les hizo la periodista. “Y, estamos ahí, comprometidos...”, empezó a responder la conductora y actriz, que es abuela de Helena, de 13 años, y Dante, hijos de Sofía Gala Castiglione.

Y ahí el político la interrumpió para anunciar el particular lugar donde será la boda: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca: me dijo el presidente de Boca que ahí nos tenemos que casar, en la cancha de Boca”.