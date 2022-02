Así está Helena, la nieta de Moria Casan que cumplió 13 años

helena.jpg

Moria posteó en su cuenta de Instagram una foto de la pequeña en la que escribió babosa con la belleza de su nietita: "Helena Tuñón, 13 años, la perfección existe".

Diego Tuñón y Sofía Gala tuvieron una historia de amor en 2005 que duró un poco más de dos años. El tecladista de la banda Babasónicos y la actriz fueron padres de Helena, se separaron y luego supieron mantener una excelente relación, incluso Sofía le escribió una mensaje profesándole su amor el año pasado para su cumpleaños.

Moria Casán, sin peluca, le habló a sus haters: "No soy pelada..."

Moria es Moria no sólo es el nombre de su nuevo programa de tv en la pantalla de El Nueve, sino que es un simple frase que la define de pies a cabeza. Fiel a su estilo confrontativo, Moria Casán no tuvo inconveniente alguno en mostrarse públicamente sin peluca ni extensiones frente a los comentarios malignos que aseguran que la vedette está pelada.

Es por eso que desde sus historias de Instagram, la One les mandó un irónico mensajito a sus haters. Porque lo cierto es que a Moria Casán el 'qué dirán' le importa muy poco, acostumbrada al escarnio público desde hace casi 50 años cuando protagonizaba junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez las películas setentistas de la pantalla grande, pero la realidad es que no le hace nada de gracia que en las redes aseguren que suele usar peluca o extensiones porque ya casi no tiene pelo propio.

Es así que hace algunas horas decidió subir la apuesta y compartir su paso de esta semana por la peluquería, ya que siempre luce impecable por su exposición tanto en tv como en teatro, y le habló directamente a quienes se burlan de ella asegurando que le queda pelo. “Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, comenzó disparando la diva.

Y mostrando su larga cabellera lacia, mientras su estilista se preparaba para iniciar su trabajo, Moria Casán agregó “Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit, tipo los anteojos”. Pero eso no fue todo, porque apuntó directamente contra sus haters y les dijo en la cara “Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas”.