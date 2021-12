Moria Casán sin peluca le habló a sus haters: "No soy pelada..."

Moria Casán 1.jpg

Es así que hace algunas horas decidió subir la apuesta y compartir su paso de esta semana por la peluquería, ya que siempre luce impecable por su exposición tanto en tv como en teatro, y le habló directamente a quienes se burlan de ella asegurando que le queda pelo. “Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, comenzó disparando la diva.

Embed

Y mostrando su larga cabellera lacia, mientras su estilista se preparaba para iniciar su trabajo, Moria Casán agregó “Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit, tipo los anteojos”. Pero eso no fue todo, porque apuntó directamente contra sus haters y les dijo en la cara “Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas”.

Toda la verdad sobre el casamiento de Moria Casán con el Pato Galmarini

Trascendida en las últimas horas la noticia bomba del casamiento de Moria Casán con Fernando Galmarini, la One se refirió al tema desde su late nigth show Moria es Moria en la pantalla de El Nueve y contó toda la verdad. Así, la actriz y vedette no tuvo mejor idea que abrir su programa anoche a las 23 hs. hablando del tema. Con su locutor dándole el pie, al preguntarle si era cierto que se había casado, la morocha puso primera y monologó sobre la cuestión aclarando los tantos.

"No pasamos por el Registro Civil, pasamos por una propiedad horizontal", indicó rápida Moria Casán. Y explicó "Un día yo estaba en una posición horizontal y veo que Galma me mira y se me viene encima y me dice: ¿te querés casar? y yo digo ¡bueno!". Así, siguiendo con su relato dejó en claro que "Después no nos casamos por civil, pero establecimos un compromiso tácito", y agregó "Se lo dijimos a la familia el domingo pasado que fue su cumpleaños 79. Nadie sabía nada, pero así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia, [él] me vino a buscar...".

moria casán fernando galmarini.jpg Moria Casán sobre su vínculo con el Pato, Fernando Galmarini: "Estamos casados sin estarlo".

En tanto, la pareja de Fernando Galmarini recalcó algo que siempre ha dicho: que no cree en el casamiento. "No creo en el casamiento, para mí es una institución perimida pero sí creo en el compromiso y en la maravillosa química y magia que se produce cuando dos personas muy hechas como nosotros". Y al momento de hablar de su hombre, Moria Casán se mostró como una verdadera mujer enamorada al describirlo como "Un hombre maravilloso con una vida formada, un político que ha sabido formar una familia estupenda [con la) que me siento muy ensamblada".

Y como si no quedase claro, la conductora de Moria es Moria aseguró sobre su estado actual: "La verdad es que los dos estamos como casados, sin estarlo. No importan los papeles, y se lo dijimos a la familia el domingo que fue su cumpleaños entonces lo celebramos. No lo podían creer, están muy felices... estamos todos muy felices y mi hija se enteró hoy (por el jueves) por la prensa".

Embed

Por último, Moria hizo una verdadera declaración de amor al afirmar mirando a cámara "Quiero decir que Fernando Nicolás Galmarini, el Pato, es un hombre que ha llegado a mi vida para completarla. Es una gran persona de una ética impresionante. Es un hombre que me conmovió por su lealtad hacia sus convicciones".