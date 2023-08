Así están Isabella y Paul Goycochea, los mellizos de Flor de la V que hoy cumplen 12 años

La presentación oficial de Paul e Isabella fue en el programa de Susana Giménez. En el living de la diva, Flor fue con sus niños, que tenían apenas semanas. Estuvo acompañada por su pareja, Pablo Goycochea.

flor de la v hijos.jpg

“Dios me envió a estos angelitos para que me protejan”, contó la entonces vedette tras el nacimiento de los mellizos. “La vida me probó, la gente me consagró y ellos me hicieron una mujer plena”, expresó en una nota con Gente, donde posó con sus hijos, de 2 meses.

flor de la v.jpg

Las primeras vacaciones familiares fueron a Miami. Flor de la V y su esposo Pablo Goycochea viajaron a Estados Unidos con Paul e Isabella, de 7 meses.

Flor e Isabella.jpg

El bautismo de los mellizos fue en en la Basílica del Santísimo, en 2012. Después de la ceremonia, la diva organizó un almuerzo familiar en el hotel Alvear.

Flor de la V bautismo.jpg

“Gracias a ellos dejé de fingir lo que no soy”, dijo Flor en una entrevista con Gente, que realizó cuando sus hijos conmemoraban 2 años de vida.

Flor de la V Bautismo 2023.jpg

En 2014, Paul e Isabella cumplieron 3 años de vida. Fue un momento de plena felicidad para Flor y Pablo, que lograron conformar la familia que siempre soñaron.

tres años hijos de flor de la va.jpg

En 2015, la hoy conductora de Intrusos realizó una producción de fotos para la tapa de Gente. “En diciembre, Pablo y yo haremos el tratamiento para ser padres otra vez”, decía en esa entrevista, donde se mostró junto a sus dos hermosos pequeños, de entonces 4 años.

tapa flor gente.jpg

Los años pasaron y, en enero de 2017, Flor y Pablo posaron junto a sus hijos, Paul e Isabella (6) para dicha publicación, en un banco de hierro, rodeados por un paisaje verde, en un jardín radiante.

flor de la v.jpg

En los veranos, las vacaciones de la diva tenían dos destinos marcados: Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Cuando los mellizos estaban por cumplir 9 años, Flor eligió descansar en La Feliz.

9 años hijos flor de la v.jpg

El año pasado, la conductora de Intrusos asistió a la gala de los Personajes del Año de Gente. Fue junto a sus hijos, que por entonces tenían 11 años, Paul e Isabella, y su marido, Pablo Goycochea. La llegada de la familia al evento despertó la atención de todas las cámaras.

flor personajes del año.jpg

"Feliz vuelta al sol Paul e Isabella", escribió Flor de la V en un reciente posteo en sus redes, donde colgó una imagen de sus adorados mellizos con un look muy canchero.

image.png

La foto de Paul e Isabella junto a la reina de la TV, Mirtha Legrand

En 2022, con motivo de Los Personajes del Año de Gente, Paul e Isabella decidieron ir con su mamá al evento, que se realizó en el hotel Alvear, y al que asistieron todas las figuras del ambiente artístico.

En esa oportunidad, los mellizos se encontraron con la reina de la TV, Mirtha Legrand. Los niños tenían muchísimas ganas de sacarse una foto con la legendaria conductora, que despierta un especial afecto en los más chicos.

La imagen se convirtió en una de las postales más destacadas de la gala, que reunió a las figuras más importantes, como suele ocurrir año a año.