Así fue el divertido cumpleaños de Juan Otero por sus 16 años: en barco y con famosos

Además, en el video se lo pudo ver al influencer a punto de soplar las velitas con tres tortas distintas junto a sus amigas, quienes le cantaron el Cumpleaños feliz.

Días atrás, el adolescente debutó en el certamen de canto de América TV e interpretó con su partenaire Bianca zoppini el tema Can't Stop the Feeling, de Justin Timbarlake.

Su performance en la pista emocionó hasta las lágrimas a su mamá, la conductora del show. “Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir", había expresado muy movilizada.

"Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta, y más allá de que vas a crecer, me da orgullo ver como siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños”, había agregado Florencia Peña.

Juan Otero volvió a referirse a Casados con hijos tras su lapidaria opinión: "Prefiero..."

El participante del Cantando 2024, Juan Otero, habló con Primicias Ya y volvió a referirse a Casados con hijos, la exitosa sitcom que protagonizó su mamá, Florencia Peña, que él no vio y la considera aburrida.

En diálogo con este portal, el joven mostró entusiasmo por su participación en el certamen de canto y admitió: "Mi género es el pop, estamos practicando y ensayando a full con mi compañera, Bianca. La verdad que queremos darlo todo".

Luego, Juan reveló los consejos que le dio su mamá, la conductora del reality. "Se puso muy contenta porque sabe que es lo que yo vengo esperando hace un montón tiempo y es lo que me gusta hacer. Y al mismo tiempo, siempre desde el lado del amor, me dio los consejos de que me cuide, que no sea boludo, que no diga cosas al pedo, que sea humilde y que escuche las críticas porque son importantes", contó.

Sobre su cómo será su recorrido dentro del programa, admitió: "No sé si me veo en la final, pero me veo llegando lejos. Miedo, chicos. La amo a Nacha (Guevara), pero estoy caga... con lo que me vaya a decir".

Por otro lado, ante el revuelo que generaron sus declaraciones sobre Casados con Hijos (Telefe), Juan explicó qué es lo que siente que le pasa con la sitcom: "Cuando la vi en el teatro nunca me reí tanto en mi vida. Fue increíble. A mí me pasa que con las series que son cada capítulo una nueva historia me aburren".

También detalló qué fue lo que dijo su mamá por sus dichos sobre la serie: "Me dijo: 'no seas boludo, te van a matar'. Sí, le dije: 'me van a matar, pero prefiero ser sincero'".