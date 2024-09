Pepe Ochoa acusó a Juan Otero de acomodo y armó un escándalo en el Cantando 2024

"A mí no me miren, porque yo no tengo nada que ver. Él hace lo que se le canta, no me escucha", se defendió Flor. Ahí, el jurado Flavio Mendoza le consultó a Pepe: "¿Pero a vos no te dejaron cantar en inglés?".

"No, bajo ningún punto de vista", le respondió el participante. "Ah, entonces es raro", opinó Mendoza. "Es mi hijo, pero yo no puedo defender esto", afirmó Peña.

Inmediatamente, le preguntaron a la jefa de coach por esta decisión. "Es elección del equipo, nosotros recomendamos que no", dijo Virginia, la jefa de coach.

"El hereje es mi hijo", dijo la presentadora. "Yo te quiero decir que estás mucho más en eje vos que el nene mío, eh. O sea, es mejor que vos cantes en castellano, porque no puede defender lo que va a ser el nene mío. ¿Dónde está?", agregó Flor.

"Está por ahí atrás. Le daba devoluciones a la tele", le contó Pepe a Flor. "Pero por qué no lo llaman para jurado a mi hijo. Si él se cree mil, hay que sentarlo ahí, como juradito", dijo la coductora divertida.

Cristian U eligió al rival más fuerte del Cantando 2024: "Siempre voy a querer que se vaya"

Este lunes comenzó el Cantando 2024 (América) y a pocas horas de su debut en la pista, Primicias Ya habló con el participante Cristian U para saber cómo se prepara para encarar este nuevo desafío.

“Contento, primero agradecido a todos porque la convocatoria laboral hoy por hoy, como está todo, es un montón y me siento muy contento. Estoy agradecido con América, Marcelo, muy contento”, expresó el ganador de Gran Hermano 2011.

Además, reconoció: “Son desafíos, yo en su momento me dediqué al canto. No soy cantante pero estudié y toqué en la Trastienda, tuve una banda de 12 músicos así que pensé ¿por qué no? Me parece que los argentinos como sobrevivientes y hay que aceptar los desafíos”.

Por otra parte habló de las polémicas entre algunos de sus compañeros y opinó: “En la forrandula nadie se lleva bien con nadie. El que vos ves abrazado es mentira, a veces tenes fingir o poner una cara porque no podes estar pelear con el mundo, pero es un lugar de mucho ego esto. Acá hay mucha competencia, inseguridades. No creo que en la amistad de la farándula, a lo mejor hay otro que si…”.

Cristian U Cantando 2024

En eso, se refirió a una de las revelaciones entre sus compañeros, Coy Scaglione. “Es cantante así que me parece que va a andar bien. El día que le toque ir al teléfono tiene el respaldo de su hermana…es una posible llegadora de finales”, aseguró.

“De los que conozco tengo muy buena relación. Si quisiera, en su momento, que deje Coti. Por una cuestión de que es muy fuerte, tiene mucha gente se hizo querer mucho, es talentosa, y es un rival fuerte. Siempre voy a querer que se vaya alguien fuerte”, confesó.

Por último, hizo un análisis del nuevo jurado y admitió: “Son bravos. A Milett no la conozco, Polino es bravísimo pero el que mejor entiende el juego, un crack. Flavio se me hace que viene con las dos catanas afiladas. Y a Nacha…la conocemos todos”.