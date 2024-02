Así fue el regreso de Agostina Spinelli a la casa de Gran Hermano: las reacciones de sus compañeros

“¿Me extrañaron? Los vi 24/7 ojito, que los vi a todos. Chicos se ven increíble en tele, vos potrazo, vos un nido de caranchos, cortá eso. Chicas, ustedes divinas. Nunca pasé un día tan increible”, expresó la jugadora mientras sus compañeros no paraban de gritar.

Furia Gran Hermano

Lógicamente, todos le hicieron diferentes preguntas acerca de lo que sucedió y ella muy eufórica explicó: “De lo mal que me fui, dije 'chau se me derrumbó la vida'. Entré a un lugar y comí, me esperaron con picada, rogel, todo. Me preguntaron que elegís, '¿24 horas de películas o ver a tus compañeros?' Escuché todas las conversaciones”.

Entre las distintas reacciones, una de las más destacadas fue la de Furia, quien se había mostrado contenta con la salida de su compañera y ahora se mostró impactada con su regreso. Incluso, se quedó sentada sola en el sillón mientras el resto recibían a Spinelli.

Gran Hermano: la reacción de Agostina al escuchar una tremenda frase de Furia sobre ella

Toda una revolución generó la supuesta expulsión de Agostina Spinelli de Gran Hermano 2023 (Telefe) tras atender el teléfono rojo dentro de la casa.

Y si bien, minutos después, la policía supo que en realidad era un beneficio y que en 24 horas regresará al juego, sus compañeros comenzaron a tratar de entender lo ocurrido especulando con la distintas posibilidades. Fue allí cuando Furia se despachó contra Agostina, sin saber que ella los veía desde la comodidad del SUM.

“Yo gritaba desde el baño, ¡atiendan el teléfono! Cuando ella estaba fumando, la llamó Gran Hermano. Ahí empecé a sentir algo raro”, arrancó Furia.

Agostina Spinelli y Furia - captura GH2023.jpg

Y mientras el resto de los chicos comentaron, todavía asombrados, “Tenemos que poner la insulina en el box de intercambio”, “Esperen, chicos, capaz ahora entra. No terminó la noche”, “Todo esto es raro” o “Ahora nos dicen ‘tu compañera vuelve a entrar a la casa’”, Juliana Scaglione se despachó con todo.

“Yo dije que el que me hacía mal, le volvía en su contra. ¡Tomá! Ella me dijo ‘vos te vas a ir y yo me voy a ir detrás tuyo’. ¡Tomá, boluda! Por escupir al cielo”, lanzó vehemente la entrenadora. Y sentenció: “Si es joda, que vuelva a entrar ahora. Y sino muchas gracias. Yo no soy falsa”.

Al oír la contundencia de Furia, Agostina, con mate en mano, saltó del sillón del SUM y le respondió picante: “¿No sos falsa? Me nominaste ¡y no sos falsa! Cariño, cuando me veas te vas a querer morir”.