El peligroso accidente que tuvo Julieta Poggio con fuego y que preocupó a sus fanáticos

“Se viene San Valentín”, escribió la influencer junto al impactante video donde se puede ser el susto que tuvo cuando el fuego del papel se expandió y llegó a quemar su mano.

Embed

Inmediatamente, se ve como la ex Gran Hermano suelta el papel y lo deja en un tacho de basura pidiendo ayuda a los demás presentes mientras se levanta de la alfombra en la cual estaba posando.

De todas formas, el episodio no pasó a mayores y Juli llevó tranquilidad a sus seguidores mostrando finalmente los resultados de las imágenes.

Julieta Poggio fotos San Valentín

Julieta Poggio habló de más y reveló que Marcos Ginocchio y la China Suárez tuvieron un romance

En El Ejército de LAM, el programa de streaming de Bondi Live, Julieta Poggio se refirió al vínculo que tuvo con Marcos Ginocchio y reveló si la China Suárez salió con el ganador de Gran Hermano al mismo tiempo que ella.

"Estaba medio enamorada", comenzó diciendo la actriz en el recorte. "¿De Marcos?", le consultó Pepe Ochoa. "Sí, estaba mal con todo", le dijo y siguió con su respuesta.

"¿Vos no cruzaste fechas con la China?", quiso saber el panelista de LAM (América TV)."No, no, cero", negó Poggio. "Mucha gente especulaba en su momento que la China le había robado a Marcos en el momento que estaba Juli", acotó Ochoa.

Luego, le preguntaron: "¿Por qué no despegó esa relación?". "Somos personas muy distintas. Hoy volvimos a tener la relación que siempre tuvimos adentro de la casa, y me pone contenta tener su amistad", aseguró.

"Yo también me comí un poco lo que fue 'Marculi' y me comí mi propia película, digamos. Era mucho", reflexionó la ex Gran Hermano.