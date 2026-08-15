Guillermo Francella celebró sobre el escenarios las 100 funciones de su obra teatral las fotos

Desde el Jardín tiene como protagonista a Guillermo Francella, quien comparte escenario con Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Diego Jaraz, Carla Pandolfi, Horacio Erman y Mayra Homar. La obra cuenta con dirección de Marcos Carnevale.

Con las primeras 100 funciones ya cumplidas, la propuesta continúa con una importante convocatoria de público y mantiene sus presentaciones de jueves a domingo. Los sábados, además, ofrece dos funciones para quienes quieran disfrutar de la obra.

Las entradas para Desde el Jardín pueden adquirirse a través de Plateanet o directamente en la boletería del Teatro Metropolitan, donde el elenco continúa encontrándose con los espectadores en cada función.