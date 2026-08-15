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¡DE FESTEJO!

Guillermo Francella celebró sobre el escenarios las 100 funciones de su obra teatral las fotos

El actor Guillermo Francella y todo el elenco de Desde el Jardín celebraron a sala llena las primeras 100 funciones de la obra, en una noche cargada de emoción y momentos especiales.

15 ago 2026, 07:15
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Guillermo Francella celebró sobre el escenarios las 100 funciones de su obra teatral las fotos

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La noche del viernes tuvo un sabor especial para Guillermo Francella y todo el elenco de Desde el Jardín. La obra teatral llegó a un número muy esperado: cumplió sus primeras 100 representaciones y lo celebró con una función a sala llena y un festejo sobre el escenario.

Luego de la presentación, los protagonistas se reunieron para compartir un momento muy especial junto al público. Como parte de la celebración, una imponente torta con el número 100 se convirtió en el centro de todas las miradas, acompañada por flores y distintos detalles relacionados con la obra.

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La escena estuvo marcada por la emoción y los aplausos de los espectadores, mientras los integrantes del elenco posaron juntos para las fotos y celebraron este importante aniversario de la puesta teatral.

Desde el Jardín tiene como protagonista a Guillermo Francella, quien comparte escenario con Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Diego Jaraz, Carla Pandolfi, Horacio Erman y Mayra Homar. La obra cuenta con dirección de Marcos Carnevale.

Con las primeras 100 funciones ya cumplidas, la propuesta continúa con una importante convocatoria de público y mantiene sus presentaciones de jueves a domingo. Los sábados, además, ofrece dos funciones para quienes quieran disfrutar de la obra.

Las entradas para Desde el Jardín pueden adquirirse a través de Plateanet o directamente en la boletería del Teatro Metropolitan, donde el elenco continúa encontrándose con los espectadores en cada función.

     

 

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