"Así no se puede seguir": la fuerte denuncia de Joel Ojeda de Gran Hermano tras la muerte de su papá

Embed

Claro que eso no fue todo, porque el propio Joel admitió que la demora en la atención médica necesaria lo hizo tener sentimientos encontrados. “Yo siento un poco de culpa, yo sé bien lo que pasó y me hace mal… Cuando llegaron, era tarde. Me llegaron 600 catéteres y ya los doné. Están en muy buenas manos”, señaló sobre el destino que le dio al insumo médico que llegó demasiado tarde.