Juana Repetto regresó a su casa tras el nacimiento de Timoteo y mostró la tierna sorpresa de sus hijos

Y después mostró la atención personalizada de la neonatóloga en su domicilio: "La uno is in the house. Dándonos algunos lujitos con el tercero, la mejor neonatóloga del mundo en casa".

En otra postal, la actriz reflejó con emoción los carteles que había colocado Toribio y Belisario en la puerta para recibir a su hermanito en la casa. "Hola Timo; bienvenido Timo", fueron algunos de los afectuosos carteles que se sorprendieron a la actriz.

"Home sweet home. Primera noche... Muy buena", comentó al mostrar la primera cena los cuatro juntos.

El enojo de Juana Repetto con Nicolás Repetto: el motivo

Nicolás Repetto compartió una tierna imagen de su nieto Timoteo nacido en brazos de Juana Repetto, mostrando así primera vez la carita del bebé y desatando total ternura en sus seguidores.

Sin embargo, la publicación desapareció a los pocos minutos de las redes sociales, causando una enorme sorpresa y despertando un sin fin de especulaciones sobre qué sucedió.

En el programa Infama (América Tv) Karina Iavícoli se refirió a este llamativo episodio virtual y si bien no hay confirmación oficial de los protagonistas la periodista hizo hincapié en el aparente enojo de la actriz con el conductor por esa publicación.

“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, comenzó la panelista en el programa que conduce Marcela Tauro.

Y agregó al respecto: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".

"¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación", concluyó Karina Iavícoli sobre el fastidio de Juana Repetto con su papá por ese posteo con la foto de la cara de Timoteo que luego fue eliminado.