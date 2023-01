Bajaron a Camila Homs de un evento por su fama de "quilombera"

Embed

Homs iba desfilar en el Mar del Plata Moda Show 2023. Sin embargo, la bajaron por sus conflictos mediáticos con Rodrigo de Paul.

"Este es un desfile serio, muy importante, y no queremos acá quilomberas", fue lo que le dijeron al representante de la reconocida modelo. Al parecer, sus apariciones en las redes le costaron caro a la rubia.

CAMILA HOMS ROMPIO EL SILENCIO.jpg

La insólita defensa de Camila Homs tras el video arengando a sus fans en Punta del Este: "Yo estaba..."

En Año Nuevo, se volvió viral un video de Camila Homs en un boliche, incitando a un grupo de personas que cantaba contra la novia de su ex pareja, Rodrigo de Paul. En ese marco, desde Punta del Este, salió a aclarar las cosas, y confesó qué fue lo que pasó y en qué estado se encontraba.

“No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece), luego de que se vuelvan virales los videos donde celebra la arenga contra Tini Stoessel.

image.png

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, aseguró desde las playas de Punta del Este.

Y sumó, sobre su manera de actuar ante los fans que arengaban: “Me arrepentí. Tal vez si estaba cien por ciento sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, cerró, reconociendo que había tomado más alcohol de lo indicado, y no estaba del todo en sus cabales.