Bárbara Lanata habló tras el escándalo por la revocación del poder a Elba Marcovecchio

A su vez, también se mostró entusiasta con la visita de su mamá a Jorge y explicó: “Pudo venir por suerte, estaba contenta. La lista de ingresos solo la podía armar Elba y a partir de ahora puedo autorizar yo también”.

En tanto, frente a la polémica por los poderes, aseguró: “Eso lo maneja la Justicia pero si, el poder lo tenía desde siempre, desde que estuvieron casados y en teoría lo revocó así que está bien. Lo usamos solo para eso, no tiene otro fin. No es que Kiwi quiere hacer nada más”.

Además, también habló de la respuesta que tuvo Elba y manifestó: “Respondió con una carta de documento pero no había nada que responder, ya está revocado”.

“Me parece que eso habla más de ella que de nosotras. Que en este momento ella diga eso, no se, yo primero creo que mi papá nunca lo dijo, y si lo dijo, que lo salga a decir ahora me parece muy bajo. Sobre todo para mi hermana que es chica, y además nosotras nunca hablamos de plata. Nosotras cuestionamos actos en determinados momentos de la internación, no plata", agregó.

Y finalizó: “No hay temas económicos, por mí que se quede con todo que no pasa nada. El tema son los actos, todo esto empezó por falta de comunicación familiar”.

"Usamos el poder solamente para revocar lo de Elba".



En medio de la absoluta preocupación por la salud de Jorge Lanata, quien continúa internado en el Hospital Italiano y con un delicado cuadro, se desata en su familia una verdadera batalla.

En las últimas horas, Sara Stewart Brown confirmó desde las redes sociales que revocó el poder que le dio Lanata a su actual esposa, Elba Marcovecchio.

"Quería contarles algo", adelantó desde su cuenta en X la ex esposa de Jorge y dio lugar a un extenso comunicado comentando la actual situación.

En su comunicado, la madre de Lola Lanata contó que tiene un poder recíproco firmado por Jorge Lanata y que decidió ejecutar para torcer la voluntad de su actual esposa.

elba marcovecchio hospital italiano 2.jpg

"Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento", comenzó Sara su escrito.

"Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad. Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que nunca hubiera perjudicado. Por lo que lo dejé sin efecto legal", fundamentó.

Y reafirmó: "Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma".

"Conozco a Lanata hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno. Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño", continuó con firmeza.

"Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría lo mismo que yo en una situación como esta no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano, e informándose a la Justicia de manera inmediata", concluyó Sara Stewart Brown.