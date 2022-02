Alejandro Pucheta tras el asalto en Quilmes: "Nos apuntó a la cabeza"

"Hoy mientras mi tío y mi papá estaban trabajando. Sin palabras", expresó Barbie Vélez en Instagram mencionando a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

Y aclaró: "Están bien! Gracias por la preocupación! Pero realmente me invade la angustia e impotencia al ver cómo con tanta impunidad juegan con las vidas de nuestros seres amados! (Siendo hoy una de las tantas veces)".

Sobre el final, Barbie Vélez, quien pasó la Navidad aislada por contagio de covid, se preguntó con mucha angustia: "Quién hace algo? Qué pasa? Por qué tenemos que agradecer que no los hayan matado como si fuera algo normal?".

El testimonio exclusivo de Alejandro Pucheta tras el asalto

Alejandro Pucheta dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras el asalto que sufrió en Quilmes, donde fue apuntado por un delincuente armado: "Fue un susto, uno se indigna pero estamos bien. Llegaron dos chicos en una moto, uno se bajó con el arma y nos apuntó a la cabeza a mi hermano, mi sobrino y a mí. Justo estaba llegando al negocio por eso él me apunta a mí para que no me meta", precisó el papá de Barbie Vélez.

Y agregó: "La verdad que es indignante, por suerte no le pegaron a nadie y no pasó nada violento. Pero es muy feo que te apunten en la cabeza, no sabés qué va a pasar".

"Se llevaron los celulares, plata, fue todo en un segundo. Hicimos la denuncia como corresponde e increíblemente había un policía a una cuadra y media para un lado y otro policía a una cuadra y media para el otro. Cuando vinieron ya era tarde, lo de siempre, es indignante pero por suerte estamos todos bien", finalizó Alejandro Pucheta.