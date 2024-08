Barbie Vélez se sinceró sobre la enorme preocupación que tanto la atormenta en la crianza de su hijo

Barbie Vélez, Salvador y Lucas Rodríguez.jpg

“Es un tema que no sé abordarlo. Yo le sigo dando el pecho, nunca lo viví con dolor, para mi lactancia fue bárbara. Tuve un temita al principio, dos días. Después fue realmente espectacular y no quiero romantizar ni mucho menos”, confió de entrada.

Al tiempo agregó: “Lo desteté de noche porque no podía más. Salvi ya estaba durmiendo con mi pecho como chupete; no solo me dolía, sino que no dormía, era muy incómodo. Y de día es más como cada tanto, piensen que él ya come, todo. Estoy con esa duda, no lo tengo resuelto, en algún momento lo destetaré por mi voluntad. Y veré cómo, pero siento que es muy difícil”.

Por último, Barbie Vélez terminó pidiendo consejos a sus seguidoras para saber cuándo dejar de amamantar a su hijo de un año y medio: “Me gustaría escuchar sus testimonios. No sé en qué momento uno toma la decisión. Tengo momentos en los que digo ‘ya estoy agotada, hasta acá llegué’. Y otros en los que digo ‘no, bueno, puedo un poquito más’”.

Barbie Vélez y Salvaodr 1.jpg

La angustia de Barbie Vélez al contar el doloroso accidente de su hijo Salvador: "Traumático"

La actriz e influencer, Barbie Vélez, siempre se mantiene muy activa en las redes sociales, y charla con sus seguidoras tanto de cuestiones de belleza, como también consejos acerca de la maternidad.

En uno de sus últimas interacciones virtuales, Barbie habló acerca de la etapa que transitando su hijo Salvador y decidió contar el doloroso accidente que tuvo recientemente. “Ya está bien y por eso lo cuento”, aseguró para no causar preocupación.

Barbie Vélez y Salvador

Acerca de lo sucedido, relató: "La semana pasada se cayó en el jardín. Vieron que les decía que no para un segundo. Que está bien, es lógico de la edad. Se cayó, se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros".

“Fuimos a la guardia, obviamente. Por suerte nos tocó una pediatra y una cirujana plástica que fueron un amor y todo espectacular. Fue un toque, le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y le hicieron dos puntos", agregó.