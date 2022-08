Barby Franco reveló su mayor miedo durante el embarazo

“Todavía no sé. No nació y mis amigas ya me dicen que voy a ser una madre tóxica. Estoy todo el tiempo mirándola, obsesiva. Me hago ecografías de la nada solo para verla porque la extraño”, indicó la modelo, que transita la semana 22 de embarazo.

Y remarcó sobre su origen humilde y la vida que lleva ahora completamente diferente: “Vengo con la mochila de que yo de chiquita no tenía nada, ni regalos, ni zapatillas nuevas, ni sabía lo que era un juguete, entonces estoy en duda de cómo educarla, cómo decirle que no cuando me diga si puede tener algo. ¿Cómo digo que no?”.

“Tengo ese miedo. Voy a ser sobreprotectora. El exceso de cosas no está nada bueno tampoco. Eso también me da miedo, porque no nació y ya le regalaron un auto. Estoy como en esa etapa que creo que me va a llevar directo a terapia”, aseguró sincera Barby Franco.

El tenso cruce de Barby Franco con una seguidora en las redes

La modelo Barby Franco se cruzó con una seguidora en Instagram que le sugirió que deje de "romantizar" su embarazo y compartió la captura de la charla en las redes.

"Barby, dejá de romantizar el embarazo", expresó la persona en Instagram. A lo que Barby le respondió: "Pero lo estoy viviendo así, siento que es una fiesta... Lo deseé tanto...".

Y luego reflexionó sobre lo ocurrido y les pidió sus opiniones: "Recibo bastantes de estos mensajes. No quiere decir que esté mal, pero me sorprende que no sea tan color de rosa... ¿O será que estoy en una nube de ped...?".