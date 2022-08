La foto más tierna de Barby Franco embarazada: "Cómo creces"

Desde su cuenta de Instagram, la modelo va contando todas las novedades de su embarazo con mucha alegría y esta vez compartió con sus seguidores la foto más tierna.

"Cómo creces… 22 weeks, 500 gramos, bebé saludable papás felices", expresó la pareja del reconocido abogado en un posteo mostrando su creciente vientre frente al espejo.

Cabe recordar que Barby Franco se deschavó sola al contar que espera una niña y qué nombre eligieron con su pareja luego de una búsqueda para el nombre ideal.

El tenso cruce de Barby Franco con una seguidora

La modelo Barby Franco se cruzó con una seguidora en Instagram que le sugirió que deje de "romantizar" su embarazo y compartió la captura de la charla en las redes.

"Barby, dejá de romantizar el embarazo", expresó la persona en Instagram. A lo que Barby le respondió: "Pero lo estoy viviendo así, siento que es una fiesta... Lo deseé tanto...".

Y luego reflexionó sobre lo ocurrido y les pidió sus opiniones: "Recibo bastantes de estos mensajes. No quiere decir que esté mal, pero me sorprende que no sea tan color de rosa... ¿O será que estoy en una nube de ped...?".