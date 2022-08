Barby Silenzi enfrentó las durísimas críticas por su look en el cumpleaños de 15 de Sol, la hija de El Polaco

"Estamos en 2022, creo que ya no da tener los prejuicios en cuanto a la desnudez, aunque yo no fui desnuda. Me visto siempre para mí, no para otro", sostuvo segura de sí misma la bailarina. En tanto sobre una de las críticas de Blanco, al asegurar que no debía llevar una tanga debajo del vestido transparente sino un culote, Silenzi disparó "Con ese vestido culotte no se pone porque queda mal. Y además no se veía nada porque el bordado estaba hecho para que no se viera. Yo no creo haber estado mal”.

Barby Silenzi 1.jpg El look de Barby Silenzi en el cumpleaños de 15 de Sol, la hija de su pareja, El Polaco y Karina La Princesita.

Y como para que quede claro que no está arrepentida de su elección, Barby arremetió afirmando: “Para mí estuve perfecta, y súper perfil bajo. Fíjense que no quise figurar en ninguna nota ni nada esa noche. No pienso que así voy a acaparar las miradas donde vaya. Pienso en vestirme como me gusta y divertirme. La vida es una sola".

Fuerte crítica de Matilda Blanco al look de Barby Silenzi en el cumple de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

Invitada el martes al programa LAM, América TV, Matilda Blanco fue contundente al dar su opinión sobre la vestimenta elegida por la bailarina Barby Silenzi para un cumpleaños de 15 de Sol Cwirkaluk.

matilda blanco silenzi 1.jpg Matilda Blanco, filosa con Barby Silenzi y su osado look transparente.

“Si voy a criticar el vestido de Barby digo que era corto para los zapatos, que era muy escotado para la espalda que mostraba, que era transparente y que podría haber tenido un culote en vez de una micro tanga”, precisó certera la asesora de moda. Y reafirmó su postura: "Sí, está mal, me parece que no da".

Eso sí, dejó en claro que se trata de su opinión: “Igual, hacé lo que quieras. Siempre estoy hablando de mi opinión y es absolutamente subjetivo. Ella me cae bárbaro", cerró Matilda Blanco.