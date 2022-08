Bebe Contepomi, debut y decepción con un participante de Canta Conmigo Ahora

Sin embargo, Bebe Contepomi se mostró muy enojado con el participante: “Yo estoy un poco decepcionado, no me levanté ni apreté porque… Chajarí ¿cuántos habitantes tiene?”, le preguntó el jurado al joven. Y él respondió: “Unos 45 o 50 mil habitantes”.

Ahí el periodista musical cuestionó: “Bueno, es una ciudad chica y la mencionan Los Piojos en un tema. Pensé que ibas a cantar Como Alí, que dice ‘Y yo recién llegado de Chajarí’; y me cantás Banana Pueyrredón, cuando Los Pijos mencionan…”.

“Se me enojó Bebe. Es el problema de traer tipos tan entendidos… Chajarí, tenés que cantar una de Chajarí, ¿entendés? ¡No te calentés Bebe!”, señaló Marcelo Tinelli.

“¡Perdón, que Los Piojos te mencionen en tu pueblo en una canción!”, insistió Contepomi decepcionado con el participante.

La declaración de amor de Locho Loccisano a Majo Martino en Canta Conmigo Ahora

La periodista Majo Martino fue al estudio para acompañar a su novio Locho Loccisano en el programa que conduce Marcelo Tinelli y se dio un romántico ida y vuelta entre los dos al aire.

"Locho, vino su novia. ¿No? ¿Está Majo?", lanzó el conductor. "¡Sí! Está ahí mi amorcito, mi vida. Hola, mi amor", respondió el jurado sonriente.

"Falta, recién arrancamos. Igual, él es medio chapado a la antigua", reconoció Majo al ser consultada sobre si tienen planes de boda.

Y ahí Locho reconoció romántico: "A mí me gustaría casarme con ella. Pero no se lo voy a decir ahora. Yo te conozco la cara, Marcelo".

"Recién arrancamos ¿Cómo me va a proponer casamiento?", precisó Martino. "¡Ya me dijo que no!", contestó el jurado entre risas. Y agregó: "Majo es muy buena compañera y gracias por venir a acompañarme hoy".

"Un placer", cerró ella. Están a full.