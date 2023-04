Belén Francese subió fotos en bikini y les respondió a quienes critican su cuerpo: "No soy esclava de..."

Tras publicar fotos de su cuerpo, no faltaron las críticas negativas. Belén respondió a estas con un reflexión: “Mi ser y mi alma entera. Libre y feliz, siempre. No soy esclava de opiniones ajenas, consumo tan solo lo que me hace bien”, comenzó escribiendo quien además consideró que no es “esclava de un medio consumista y superficial”.

Belén Francese

Las duras críticas a Belén Francese

“No soy esclava de estereotipos ni de modas en masa. Siempre me parecieron absurdas y que carecen de personalidad. Hace tiempo me funciona ser yo. Elijo y trasciendo, me renuevo y me fortalezco. Avanzo, siempre avanzo para adelante”, agregó.

Luego, concluyó con una sugerencia a sus seguidores. “Apostá por vos, no te vas a arrepentir jamás”, y concluyó su texto con una serie de hashtags: “La vida es bella”, “la vida es hoy”, “ser feliz”, “feliz”, “plenitud” y “autenticidad”.

Belén Francese