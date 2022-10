Benjamín Rojas relató el drama que vivió en Gimnasia - Boca: "Nunca viví algo así"

gimnasia boca.jpg

"Mis condolencias a la Flia Regueiro en este momento tan triste y difícil", indicó el padre de Rita. Y agregó sobre lo que vivió esa noche: "Ayer fui y sufrí lo que sufrieron todos. Corrí ahogado entre la gente. Buscando a mis sobrinos. A mi hermano. Era una fiesta y nos la ROBARON. Tirar Gas a 25 metros de 30 mil personas es inexplicable".

Y añadió muy molesto: "Pero esa es la consecuencia. Hay gente que debe dar la cara. No se quien. lamentablemente somos expertos en NO encontrar culpables en este país. Hace 25 años que voy a a la cancha. Nunca viví algo así. No nos falten el respeto a los hinchas. No somos giles. NOS ROBARON LA FIESTA".

benjamin rojas.jpg

El resultado de la autopsia a Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió tras los graves incidentes

El viernes se conoció el resultado de la autopsia a César Gustavo "Lolo" Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió en medio de los incidentes en las afueras de El Bosque.

Según lo precisado por la Unidad Fiscal de La Plata Nº8, a cargo de Martín Almirón, la autopsia preliminar reveló que Regueiro falleció por un "paro cardiorrespiratorio no traumático". No obstante, aún resta conocer los resultados histopatológicos.

La causa de muerte coincide con el parte difundido en la madrugada del viernes por la Provincia de Buenos Aires. "Fallece producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático. Se realiza RCP en el lugar sin éxito. Se traslada en ambulancia de servicio privado e ingresa al hospital San Martin sin vida", se señaló.