Benjamín Vicuña aclaró su llamativa frase sobre el amor para Pampita en los Martín Fierro: "Estuve..."

Lo cierto es que en charla con el ciclo Cortá por Lozano, Telefe, el actor se refirió a su discurso al recibir la estatuilla y comentó que hablaba del amor en general que recibió en la Argentina.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, señaló el artista.

Y reconoció: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

“Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, le dijo Verónica Lozano. Y ahí Vicuña argumentó: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo".

"Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, cerró el actor.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre Pampita al recibir su Martín Fierro y que generó tanto revuelo

Benjamín Vicuña se alzó con la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros, Telefe, y al momento de dar su discurso de agradecimiento tuvo un furcio que no pasó desapercibido: tras dedicarle el premio a sus hijos, habló de "su amor" y todas las miradas apuntaron hacia Pampita.

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó el actor chileno, y añadió: "Gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor", dijo, e inmediatamente se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "Me dio tantas cosas", dijo.

Claramente, Benja súper concentrado en su discurso cayó en la cuenta de que todos notaron lo mismo, hasta los camarógrafos que rápidamente poncharon a Pampita, quien con mucha atención y emoción escuchaba al padre de sus hijos mayores.

Para finalizar, Vicuña le dedicó el premio a quienes pasan por una enfermedad, tal el tema de la novela que le permitió obtener el galardón, y compartió además el Martín Fierro con sus compañeros de terna.