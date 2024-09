Benjamín Vicuña habló de una posible vuelta con Pampita en medio de su crisis con Roberto García Moritán

"Ayer me vinieron a preguntar lo mismo y les digo lo que ya dije. Primero, no me gusta mucho opinar. Les deseo lo mejor si están atravesando un momento que pueden tener como cualquier pareja, son momentos difíciles. Somos una familia. Doy fe de que todos queremos lo mejor. La mejor con Rober, la mejor con Carolina", expresó de entrada frente a las cámaras de LAM (América TV) y antes de que el cronista llegase a plantear el tema.

En tanto, sobre aquellas palabras del chileno en la entrega de los premios Martín Fierro del año pasado, cuando le dedicó el premio al amor y los hijos que le dio la Argentina, al relacionarlo con la actual crisis de su ex, Vicuña aseguró que eso "es un montón. Lo de los Martín Fierro se habló", y afirmó serio que hoy eso es sólo una anécdota al señalar que "fue un furcio".

"Hoy estoy en pareja, le debo respeto a mi novia. Estoy súper bien, así que me parece que es un montón todo", sumó firme en un intento por terminar con las especulaciones que señalan sus palabra de alguna manera como la raíz de la debacle matrimonial de Pampita y Roberto García Moritán.

Y por último, sobre el matcheo que sobrevuela nuevamente en las redes acerca de una posible vuelta del chileno con la modelo, una vez más Benjamín Vicuña fue claro. "Uno no se puede hacer cargo y eso no es real. Es Twitter, las redes sociales, incluso tu programa, el teatro... Muchas cosas no son reales. La vida real pasa por otro lugar", sentenció firme negando de plano cualquier tipo de segunda vuelta con la madre de sus hijos más grandes.

Afirman que Roberto García Moritán increpó a Benjamín Vicuña por Pampita: "Casi se..."

Pampita estaría atravesando por una fuerte crisis con Roberto García Moritán. Hay quienes aseguran están separados y ven lejos la posibilidad de una reconciliación.

Es así que en medio del revuelo por el presente de la pareja, en Socios del espectáculos recodaron cuando el empresario increpó a Benjamín Vicuña.

Roberto García Moritán estaba furioso con el galán chileno porque le había dedicado un Martín Fierro a la diosa de las pasarelas. Sin vueltas, el empresario habría tenido un tenso cara a cara con el actor.

“Dicen que fue a la casa a tocarle el timbre a decirle ‘no hables más de mi mujer’, y que le quiso pegar una trompada”, comentó Rodrigo Lussich en el ciclo de El Trece. "Es verdad. “Fue para increparlo por esto de los Martín Fierro", confirmó la periodista Paula Varela.

Hay quienes aseguran que Pampita podría volver con Benjamín Vicuña. Lo cierto es que la modelo aún no dijo nada sobre su presente sentimental.