Benjamín Vicuña subió una tierna foto de sus hijos con su madre Isabel e hizo un divertido guiño

Isabel Luco Morandé, este año, vino varias veces al país para estar cerca de su hijo, luego de la muerte de Juan Pablo Vicuña Parot, el padre del actor.

La madre, de perfil bajísimo, no suele dar notas pero una vez sí lo hizo en una entrevista con Cecilia Bolocco en Chile. En esa oportunidad, había dicho sobre su hijo: "Benjamín no solo es compañero y amoroso conmigo, él es así con la vida (...) Sus dolores no han sido en vano".

Benjamín Vicuña anunció un inesperado cambio que podría tener en su carrera profesional

Benjamín Vicuña sorprendió este miércoles al anunciar un cambio en su carrera profesional. El actor chileno adelantó en Socios del Espectáculo (El Trece) que estaría cerca de debutar como conductor en distintos formatos.

Si bien Benjamín es un gran y reconocido actor de películas y novelas, al parecer estaría dispuesto a incursionar en nuevos desafíos dentro de los medios.

"Me ofrecieron un par de cosas. Una es para plataforma, y eso es sin un piloto", detalló el actor a través de un mensaje de audio para el programa y destacó que por el momento está analizando sus tiempos y que se encuentra negociando.

Sin embargo, también habló de sus otras propuestas y reveló: "Lo otro es en televisión abierta acá, en Argentina. Son dos formatos y me pidieron hacer un piloto".

"No se si lo voy a hacer porque son formatos que, uno es de conversación y el otro es directamente de juego. Diferente a la plataforma que es más una especie de Host donde podes estar sin tantos códigos de conducción", detalló.