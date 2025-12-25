Wanda Nara mostró cómo fue su Navidad en Uruguay y cuál fue el exclusivo regalo que le dejó Papá Noel

Asimismo, mostró a su hijo mayor frente a la parrilla preparando el fuego para cocinar, seguramente, el asado navideño.

Wanda Nara - Navidad 2

Claro que horas más tarde, ya en plena Navidad, Wanda Nara no se aguantó y ostentó desde sus historias virtuales el exclusivo regalo que recibió -o tal vez se autorregaló-. Se trata de una cartera Hermès Kelly Picnic, un lujoso bolso confeccionado en mimbre y cuero, con herrajes metálicos.

¿Cuánto cuesta esta carterita? Entre los 35.000 y los 45.000 dólares, y como dato extra vale señalar que este diseño solo está disponible para clientes VIP de la famosísima y exclusiva marca francesa.

En tanto, de acuerdo a la imágenes que compartió la mayor de las Nara, ése no fue el único artículo de lujo de Hermès que hubo en el arbolito. ¿Será que al resto de la familia también les compró regalitos de la famosa maison francesa o habrán sido todos para ella?

Wanda Nara - Navidad 3

Cuál fue la polémica maniobra de Wanda Nara contra Mauro Icardi para entregarle a sus hijas

La reciente llegada de Mauro Icardi a la Argentina para pasar las fiestas navideñas junto a sus hijas Isabella y Francesca no pasó para nada desapercibida y volvió a colocar en el centro de la escena el conflictivo vínculo que mantiene con Wanda Nara. El arribo del futbolista a Buenos Aires despertó expectativas y tensión, especialmente por los antecedentes de la mediática a la hora de facilitar —o no— el contacto de las nenas con su padre.

Según lo establecido judicialmente, el delantero del Galatasaray debía retirar a las chicas el pasado 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Sin embargo, un contratiempo inesperado alteró por completo lo pautado: el vuelo privado en el que Icardi regresaba al país junto a la China Suárez sufrió una demora, lo que modificó el cronograma original y abrió la puerta a una nueva polémica.

Lejos de dejar pasar la situación, Wanda habría aprovechado ese imprevisto para tomar una decisión que no tardó en generar ruido. Si bien la empresaria tenía listas a sus hijas y aguardaba junto a ellas la llegada del futbolista en el horario acordado, la espera se vio interrumpida por compromisos laborales impostergables. Nara debía presentarse en los estudios de Martínez para cumplir con la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), por lo que se vio obligada a retirarse del Chateau Libertador antes de que Mauro llegara al lugar.

Embed

Pero ahí no terminó la historia. De acuerdo a lo que se contó en televisión, la conductora no dejó nada librado al azar y ejecutó una maniobra que fue interpretada como una provocación directa hacia su ex. En lugar de reprogramar la entrega o esperar otro momento, Wanda decidió que quien recibiera a Icardi y le entregara a las niñas fuera Martín Migueles, su actual pareja.

La información fue revelada por Karina Iavícoli este miércoles en Intrusos (América TV). La panelista sorprendió a todos al asegurar que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. La revelación generó impacto inmediato en el estudio y dio lugar a fuertes opiniones.

Ante ese dato, Paula Varela no dudó en apuntar contra la mediática y deslizó con contundencia que “se lo hizo a propósito Wanda”. Visiblemente indignada, la periodista calificó la actitud como “tremenda”, dando a entender que el gesto no habría sido casual ni inocente. Por su parte, Iavícoli sumó más picante al análisis al reflexionar que Icardi y Migueles “tendrán que haberse saludado en algún momento”, dejando abierta la incómoda escena que se habría vivido.

Una vez más, el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo cargado de tensión, gestos sugestivos y pases de factura que, lejos de apaciguarse, parecen recrudecer incluso en fechas tan sensibles como la Navidad.