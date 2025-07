Beto Casella aclaró por qué no hizo Bendita y la tensa situación con El Nueve: "Conflictos que..."

Y reconoció las idas y vueltas con las autoridades del canal donde se emite su programa: "Es verdad que tenemos una relación excesivamente fría con quienes dirigen el canal, pero capaz que es mejor así".

"Solo voy a decirte que, el día que yo deje de exigir respeto por mis compañeros, me retiro al día siguiente", concluyó con firmeza Beto Casella acerca de su decisión de no estar al frente de su programa en la edición de miércoles, que terminó con Edith Hermida como animadora.

Beto Casella está al frente de Bendita desde su inicio al aire el 13 de noviembre de 2006, llevando 18 años en pantalla, siendo uno de los ciclos con más años al aire en la actualidad.

El motivo de la repentina ida de Beto Casella a minutos de salir al aire en Bendita

Ángel de Brito contó a modo de información enigmática en el programa LAM (América Tv) el motivo detrás de la ausencia de Beto Casella al aire en Bendita y que tiene que ver con un enojo que viene hace tiempo con el canal y terminó de detonarse con otro episodio particular.

El periodista dio detalles de la furia de un conductor en su canal. "Abandonó su propio programa, se fue antes", adelantó el conductor de LAM.

Y luego reveló que se trataba de Beto Casella, ampliando sobre su ausencia sobre la hora al aire. “Ya venía con conflictos desde el año pasado, varios, es la estrella de ese canal y hoy abandonó su propio programa", indicó el periodista.

Y profundizó sobre el malestar de Beto Casella sobre algunas situaciones que ocurrieron en El Nueve: "Me lo contaba él cuando estaba en Bondi que viene con varios conflictos con el canal porque no lo promocionaban, que las redes del canal eran una porquería, que no le deban pelota, se sentía medio destratado, y lo hizo público él".

"Le pasó por segunda vez que alguien del programa quiere entrar con su auto a la cochera y los de seguridad le dicen: 'no fuera'”, señaló Ángel de Brito sobre la inolcultable bronca de Beto Casella ante la reiteración de estos inconvenientes.

Y cerró sobre el arrastre de la situación que tiene incómodo al conductor en el canal: "La otra vez había pasado con Rocío Marengo. Esta persona estaba yendo habitualmente. Como Vagoneta (Rodrigo Rodríguez) no pudo entrar y hubo bolonqui, Beto Casella dijo: 'chau, hagan el programa ustedes'. Se fue a la mier.. cosas que pasan".