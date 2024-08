Beto Casella dio detalles de su charla privada con Tamara Pettinato y un dato causó preocupación

Tras ello, hace unas horas Beto Casella logró comunicarse con Tamara, quien le reveló sentirse muy mal ante esta situación que todavía no sabe cómo manejar.

tamara pettinato video alberto fernandez.jpg

Así lo reveló el periodista ante las cámaras de Poco correctos (El Trece), al tiempo que explicó su postura. “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo, vamos analizando y diciendo lo que sentimos’”.

Tamara “está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, concluyó Casella.

Embed

Beto Casella expuso su fuerte enojo con Tamara Pettinato por la polémica con Alberto Fernández

El 8 de agosto pasado, a minutos de que Beto Casella y su equipo comenzaran su edición de Bendita (El Nueve), se difundió un escandaloso video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en su entonces despacho presidencial. Ante la inevitable sorpresa, la panelista se escondió en su camarín y el conductor abordó el tema con la debida cautela bancándola.

Pero este lunes, pasados ya cuatro días de estallado el escándalo y con Tamara todavía ausente del programa, Beto Casella hizo público su enojo con Pettinato que durante el fin de semana fue vista en el sur argentino junto a su pareja, mientras que la producción del programa sigue esperando noticias suyas.

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hablé ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación”, dijo de movida el conductor de El Nueve. Y disparó: “Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy tenido este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’”.

Beto Casella y Tamara Pettinato.jpg

“Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, expresó visiblemente molesto mientras que Edith Hermida acotaba haberse comunicado con ella.

Fue allí que Beto Casella se despachó enojado, y con fina ironía disparó letal: “Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele”.

“Eso me interesa. Lo otro la verdad... Yo no sé nada. Ojalá que esté bien espiritualmente”, deslizó molesto sabiendo que Tamara sigue sin ir a trabajar mientras Walter Queijeiro aclaró que, según había leído en la grilla la semana anterior "ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía”, lo que asombró a todos.