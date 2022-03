Beto Casella, el primero en llegar al velatorio de Gerardo Rozín

Beto Casella velatorio Gerardo Rozín 1.jpg Beto Casella despidió a Gerardo Rozín esta mañana. Fue el primero en llegar a la casa velatoria.

Consultado por el cronista de A24, Guillermo Murphy, sobre cómo se entero del fallecimiento del rosarino, Beto Casella explicó que estuvo "Hablando con gente de los afectos del entorno de la familia, así que más o menos estaba enterado", al tiempo que reconoció conocer el estado de salud de Gerardo desde el primer momento.

Y se refirió al proceso de la enfermedad de su amigo, declarando que "Tenés algún momento que te despiertan alguna ilusión los médicos, porque te dicen que por ahí podés mejorar porque alguna operación puede funcionar. Pero por supuesto, el tiempo pasa y hay un momento que los médicos dicen 'bueno, vamos a esperar'".

Embed

El recuerdo de Beto Casella para su amigo Gerardo Rozín en su despedida final

Al mismo tiempo, Beto Casella no dejó de rememorar algunos momentos vividos junto a Gerardo Rozín, donde aseguró que lo recordará "Charlando, porque éramos de mucha charla... Siempre nos buscábamos por teléfono. Y de verlo por la tele, le decía 'dejate de estar controlando todo, porque estaba conduciendo el programa y estaba produciendo todo el tiempo, y miraba el programa por el monitor y se notaba al aire'". Y agregó "Yo le mandaba mensajes [diciéndole] dejá de producir, dejá de estar mirando el zócalo... en joda. Pero después hablábamos mucho de la vida".

En tanto, consultado sobre por qué Rozín era tan querido por todos, el conductor de Bendita no dudó en asegurar que fue una persona que "Hizo las cosas bien. No hizo cosas jodidas, no se metía en conflictos... no tenía la vocación del conflicto. Así que eligió eso y eligió bien".

Beto Casella velatorio Gerardo Rozín 2.jpg Beto Casella recordó sus charlas con Gerardo Rozín, fanático de Rosario Central.

En tanto, sobre cuál fue el aporte que el periodista dejó a la tv, Casella aseguró "Aportó mucha creatividad. Los productos de Gerardo siempre tuvieron una cosa distintiva, desde la pregunta animal -que él era de ponerle nombre a las cosas- hasta cada cosa que hizo [como] La peña del Morfi". Y destacó, con respecto al programa dominical, el logro de "ponerle un título, ponerle la marca registrada de la música al domingo al mediodía".

Y ya hacia el final, Beto Casella aseguró que recordará a su colega y amigo, Gerardo Rozín, habiendo vivido una buena vida y destacando su creatividad. "Pienso que ahora uno lo ve ahí divirtiéndose con tantos artistas grosos... Creo que si bien por un lado tuvo una vida más bien breve, [fue] muy bien vivida, de mucho disfrute. El disfrutaba tanto hacer tele como ver a Rosario Central, o a veces lo padecía. Pero se divirtió mucho y creó muchas cosas en televisión. Fue un fabuloso creativo", cerró emocionado.