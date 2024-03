Beto Casella realizó una dura acusación contra Luis Majul por su programa de LN+

"Si es una idea nueva, están flacos de ideas porque se parece mucho a Bendita. Y para ser Bendita hay que tener gracia", disparó filoso Casella. Claro que luego comparó su programa con el de Majul y sentenció punzante: "LN+ no se caracteriza por el humor. Hacen muy bien otras cosas, pero el humor, la ironía, la sutileza desde la ironía no es lo de La Nación + y menos lo de Luis Majul a quien le tengo mucho aprecio, pero no va".

Beto Casella sobre Majul - La Nación+ no se caraceteriz por el humor y la ironía - captura Socios del espectáculo.jpg

Y haciendo gala de su habitual sarcasmo, Beto Casella advirtió que "Por ahí lo engañaron y fue un productor que le dijo 'tengo una idea bárbara de estética y le vendió la nuestra y le están robando la plata'".

Por último, el conductor de El Nueve aseguró a pura ironía que si Majul "lo sigue haciendo, voy a salir en Bendita a hablar a la cámara 8 minutos".

Beto Casella recordó su amistad con Ricardo Iorio y reveló qué fue que lo que más los unía

El 24 de octubre de 2023 se conoció la triste noticia de la muerte de Ricardo Iorio a los 61 años, leyenda del heavy metal argentino, quien sufrió un paro cardíaco y no llegó con vida al hospital donde fue trasladado de urgencia. En medio de la conmoción del ambiente artístico, Beto Casella habló desde su ciclo radial por Rock and Pop sobre la amistad que lo unía con el popular cantante.

“Para mí, un sabio de la vida, ¿no? Nada que no haya dicho estando en vida hasta ayer. En mi caso personal, teníamos tantas coincidencias, desde lo generacional porque teníamos una edad más o menos parecida", destacó el conductor.

"El origen, el Conurbano, el viejo tano en el Mercado de Abasto, acompañar a tu viejo de chiquito a recorrer entre las naves del Mercado de Abasto para comprar la papa, la lechuga, viendo a tu viejo cargar como changarín esos cajones de lechuga, de tomate”, amplió Beto sobre lo que lo unía a Iorio por sus orígenes.

beto casella ricardo iorio.jpg

“Por eso yo dudo que algunas pavadas que a veces han repetido tanto de nuestros encuentros, por ahí de guiños, cosas que dice...”, siguió Beto recordando la divertida entrevista que protagonizaron en televisión en C5N.

Y remarcó: “Él en un momento hace la diferencia entre los músicos que tuvieron que venir del Conurbano a los que estaban en Capital Federal, más cerca de las discográficas, de los teatros, más cerca de todo".

"(Ricardo) valoraba mucho en general al tipo que no tuvo un padrino, que no tuvo una familia de intelectuales que lo pudo nutrir intelectualmente, musicalmente. Suerte que tuvieron otros y que por ahí él no tuvo. En nuestro caso nos ubica mucho un origen muy parecido”, cerró Beto Casella.